"Chiqui" Tapia: "No tengo dudas de que Scaloni va a seguir como DT de la Selección"

El presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia dijo que no tiene dudas de la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina: “Scaloni es el técnico de la Selección argentina. Ambos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí de palabra. Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo”.

Tapia habló en un acto organizado en conferencia de prensa en San Juan junto al gobernador Sergio Uñac, que se refirió al dirigente como “un amigo” y destacó: “Es tan grande el logro que excede a la AFA, a los dirigentes, lo que lograste vos y tu equipo, es que los argentinos nos sintamos parte de algo tan importante como la obtención de la Copa del Mundo”.

En la AFA tienen un objetivo clave para los próximos días: cerrar el acuerdo definitivo y la firma de Scaloni que confirme la renovación de contrato anunciada por Tapia en septiembre. El seleccionador todavía no renovó el contrato que se vence esta semana, aunque ya manifestó públicamente su intención de seguir en el cargo que asumió en agosto de 2018 de manera interina luego de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia.

TAPIA SOBRE LA ELECCIÓN DE SCALONI: “EL 99% PENSÓ QUE ESTABA LOCO”

Tapia sobre la elección de Scaloni como DT de la Selección: “Cuando me tocó tomar la decisión que fuera el técnico el 99% no estaba de acuerdo, pero no se animaban a decirlo, sí pensaban que estaba loco”. Con fuertes elogios al entrenador campeón del Mundo, dijo que Scaloni “es un gran DT” y destacó que “se lograron tres títulos en menos de dos años”.

TAPIA SOBRE EL “QUÉ MIRÁ', BOBO”

El presidente de la AFA defendió al capitán de la Selección Lionel Messi por su frase “¿qué mirás, bobo?”, después de la victoria ante Países Bajos: “Es más argentino que nosotros. Vivió tantos años en Barcelona y nunca cambió el tono. Siempre habló con la misma tonada y los genes son esos, por eso respondió de esa manera”.

TAPIA CUMPLIRÁ SU PROMESA A LA DIFUNTA CORREA

Tapia visitará el santuario Difunta Correa en cumplimiento de una promesa que le hizo a Deolinda, de la que es muy devoto. Subirá con la Copa del Mundo al santuario en el paraje Difunta Correa en el que no habrá escenario ni exhibición del trofeo.

Antes de viajar a Qatar el presidente de la AFA subió de rodillas la escalera que lleva a la loma donde hace dos siglos los arrieros encontraron a Deolinda, que aunque murió su hijo se seguía amamantando de su pecho. Ahí nació la figura milagrosa de la Difunta Correa.

