Clapier se lució en el Gálvez

En su tercera competencia en la categoría, Matías Clapier, con cambio de auto y de equipo logró una excelente performance completando la competencia en el 10° puesto demostrando un gran pilotaje. Los entrenamientos del viernes, fueron para conocer al circuito y al auto ya que sería su debut en el Gálvez y con el Ford Fiesta del Benincasa Racing.

En la clasificación 1 realizada el día viernes, logró una muy buena vuelta colocándose en la ubicación 17 con mucho por mejorar, Clapier comento “tuve un muy buen auto y por un pequeño error sobre el final de la vuelta perdí un par de décimas.”

En la serie largo 7mo rápidamente se colocó en la 5ta ubicación, sin embargo, un exceso de otro piloto hizo que se produjera un toque relegándolo a la 8va ubicación, curvas más tarde cuando intentaba un sobrepaso, se produjo una muy mala maniobra de otro piloto que derivó en un trompo de Clapier, culmino la serie en la 10ma ubicación y debería largar la final del domingo en el puesto 30.

En la final, el jujeño sacaría todo el potencial de él y del auto, demostró el gran pilotaje.

Matias Clapier - piloto jujeño.

Transcurría la vuelta 11 y ya se encontraba en la 15ta plaza buscando los huecos e intentando sobrepasos, llegaría el pace car en la vuelta 14, Clapier al momento ya se encontraba 11 pero un pequeño error hizo que se pase de largo y lo pasaron 9 autos quedando en el puesto 20.

En la vuelta final la lluvia y también el aceite le pusieron el condimento especial, con muy buena lectura de pista y tras el gran despiste que veía adelante, Clapier freno metros antes, se encontraba en el puesto 18 tras el relanzamiento y los despistes llego al puesto 10 en el final de la competencia.

Maquina de Matías Clapier.

Clapier comento “tuve un error, me pasé de largo, quizás la final hubiera sido muy distinta si no me pasaba de largo, tenía para estar terminando 4to o 5to lugar, esa última curva fue muy caótica, llovía muchísimo y había aceite, fueron muy difíciles los últimos metros.”, también dijo “déjame agradecerle a toda mi familia, mi novia, mis amigos, a Lucas Benincasa y todo el Benincasa Racing a los SPONSORS, Scuadra Bernadini y a todos los jujeños que me apoyan, sin dudas sin ellos esto no sería posible”