Con el choque entre Patronato y Gimnasia y Tiro de Salta, inicia hoy la Copa Argentina 2023

Este martes 24 de enero comenzará la undécima edición de la Copa Argentina con la presentación del campeón reinante del certamen nacional que reúne a 64 equipos. Patronato de Paraná será el protagonista del partido inaugural ante Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Brigadier Estanislao López, donde hace de local Colón de Santa Fe, a partir de las 19:40.

El Patrón, que levantó por primera vez en su historia la Copa Nacional que se juega sin interrupciones desde 2011, fue el campeón menos pensado de la pasada edición, pero los comandados por Facundo Sava justificaron la hazaña eliminando a River Plate (en cuartos de final) y a Boca Juniors (semifinal) antes de vencer 1-0 a Talleres de Córdoba en la final disputada en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Ahora, con la llegada del nuevo DT, Walter Otta, el rojinegro intentará avanzar a la siguiente fase frente a un rival que milita en el Torneo Federal A.

La acción de la fase final de la Copa Argentina, que comenzará con los cruces de 32 avos de final, continuará el miércoles 1 de febrero con otros dos partidos que incluirán a equipos de la Liga Profesional. A las 19, Defensa y Justicia se medirá ante Ituzaingó (Primera B) en el estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia y Esgrima La Plata. Desde las 21:30, Huracán chocará ante Yupanqui (Primera C) en el Estadio Ciudad de Caseros.

La programación confirmada de los cruces eliminatorios, que serán televisados en su totalidad por TyC Sports, seguirá el miércoles 8 de febrero a las 18:45 con el duelo entre Estudiantes de La Plata e Independiente de Chivilcoy (Torneo Federal A) en el Estadio Centenario de la ciudad de Quilmes. A las 21.15 será el turno de Tigre enfrentando a Centro Español (Primera D) en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón.

Aún no hay confirmación sobre cuándo se jugarán el resto de los enfrentamientos que salieron del sorteo realizado en el predio del AFA el pasado 3 de noviembre. Boca Juniors, máximo ganador del certamen con cuatro títulos, se cruzará con Olimpo de Bahía Blanca (Torneo Federal A), mientras que River Plate hará lo propio ante Racing de Córdoba (Primera Nacional). De avanzar los dos gigantes de la Argentina habría Superclásico en un hipotético cuartos de final.

Otros cruces destacados: Independiente vs. Ciudad de Bolívar; Racing Club vs. San Martín de Formosa; San Lorenzo vs. Sarmiento de Resistencia; Vélez Sarsfield vs. Deportivo Español; Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Excursionistas; Talleres de Córdoba vs. Chacarita; Rosario Central vs. Central Norte y Lanús vs. Sol de Mayo.

Todos los clubes clasificados a la undécima edición de la Copa Argentina:

Liga Profesional: Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Boca Juniors, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell's Old Boys, Patronato, Platense, Racing, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield.

Primera Nacional: Belgrano, Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes, Almagro, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, San Martín de San Juan, y Chacarita.

Primera B Metropolitana: Comunicaciones, Villa San Carlos o Defensores Unidos, Colegiales, Deportivo Armenio e Ituzaingó.

Primera C: Deportivo Español, Excursionistas y dos cupos a confirmar (campeón y el tercer clasificado por tabla, que hasta el momento es Claypole).

Primera D: Yupanqui y Defensores de Cambaceres o Centro Español.

Torneo Federal: Olimpo, Villa Mitre, Ciudad de Bolívar, Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia, San Martín de Formosa, Central Norte, Gimnasia y Tiro de Salta, Sol de Mayo e Independiente de Chivilcoy.

Cruces de los 32avos de final

Cruce 1: River - Racing de Córdoba

Cruce 2: Vélez - Deportivo Español

Cruce 3: Arsenal - Villa Mitre

Cruce 4: Estudiantes de La Plata - Independiente de Chivilcoy

Cruce 5: Racing - San Martín de Formosa

Cruce 6: Tigre - Centro Español / Defensores de Cambaceres

Cruce 7: San Lorenzo - Sarmiento de Resistencia

Cruce 8: Boca - Olimpo

Cruce 9: Gimnasia La Plata - Excursionistas

Cruce 10: Newell's - Primera C 4

Cruce 11: Banfield - Campeón Primera C

Cruce 12: Huracán - Yupanqui

Cruce 13: Independiente - Ciudad de Bolívar

Cruce 14: Rosario Central - Central Norte

Cruce 15: Patronato - Gimnasia y Tiro de Salta

Cruce 16: Lanús - Sol de Mayo

Cruce 17: Colón de Santa Fe - Colegiales

Cruce 18: Argentinos Juniors - Deportivo Armenio

Cruce 19: Sarmiento de Junín - Chaco For Ever

Cruce 20: Central Córdoba de Santiago del Estero - Comunicaciones

Cruce 21: Instituto de Córdoba - Deportivo Riestra

Cruce 22: Atlético Tucumán - Estudiantes de Río Cuarto

Cruce 23: Belgrano de Córdoba - Independiente Rivadavia

Cruce 24: Unión de Santa Fe - Almagro

Cruce 25: Barracas Central - Estudiantes de Buenos Aires

Cruce 26: Platense - Defensores de Belgrano

Cruce 27: Defensa y Justicia - Ituzaingó

Cruce 28: San Martín de Tucumán - Deportivo Morón

Cruce 29: Gimnasia de Mendoza - All Boys

Cruce 30: Godoy Cruz - Villa San Carlos / Defensores Unidos

Cruce 31: Aldosivi - San Martín de San Juan

Cruce 32: Talleres de Córdoba - Chacarita Juniors

Fuente: Infobae