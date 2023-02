Con cuatro líderes, finalizó la quinta fecha de la Liga Profesional

La Liga Profesional 2023 tiene cuatro líderes con 12 puntos concluida la quinta fecha este lunes porque Lanús perdió ante Racing como visitante en el Cilindro de Avellaneda 2 a 1 y lo alcanzaron Defensa y Justica, Talleres de Córdoba y San Lorenzo gracias a sus victorias por sobre Atlético Tucumán 3 a 0, Platense 4 a 2 y Unión de Santa Fe 1 a 0, respectivamente.

El Granate sufrió su primera caída y cedió el invicto, por lo que el único que quedó con ese privilegio es Huracán porque empató en Santa Fe contra Colón 1 a 1 y es escolta en la clasificación con 11 unidades. El Halcón de Florencio Varela y la T, por su parte, lograron su cuarto triunfo en fila mientras que el Ciclón hilvanó el tercero.

Del resto de los conjuntos denominados ´grandes´ el único que sonrió fue Boca 2 a 1 sobre Vélez en el estadio José Amalfitani y suma 10 unidades, las mismas que Rosario Central tras ganarle a 1 a 0 a Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. River cedió en el estadio Monumental ante Arsenal 2 a 1 mientras que Independiente igualó 0 a 0 con Banfield.

En la quinta jornada se marcaron 32 goles en 14 encuentros, una media de 2,28 por cada uno. El máximo artillero del certamen es Mateo Retegui (Tigre) con seis goles porque anotó los dos con los que Tigre se impuso en Córdoba a Belgrano 2 a 0. Lo siguen, con cuatro cada uno, Luciano Gondou (Sarmiento), Bruno Sepúlveda (Barracas Central), Nicolás Fernández (Defensa y Justicia) y Michael Santos (Talleres).

La sexta fecha se disputará entre el viernes 3 de marzo y el lunes 6 y sobresale el clásico Huracán vs. San Lorenzo. También chocarán Lanús vs. River, Independiente vs. Instituto, Godoy Cruz vs. Racing y Boca vs. Defensa y Justicia.