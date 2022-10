Con polémico arbitraje, Central Norte quedó eliminado del Reducido del Federal A

Central Norte sufrió una dura derrota el último domingo por 1 a 0 ante Racing en Córdoba y quedó eliminado en cuartos de final del torneo Federal A. Una vez más se esfumó el sueño del Cuervo de ascender de categoría y Salta lleva 16 años sin un equipo en la segunda categoría del fútbol argentino.

Más allá del discutido tanto de la academia cordobesa por intermedio de Rodrigo Acosta, de cabeza, en tiempo de descuento, tras una clara infracción del experimentado Emanuel Giménez sobre el arquero Fabricio Hass, uno de los responsables de que el equipo local no haya convertido más goles durante el desarrollo del juego, la desconcentración en la marca del conjunto visitante se presentó en un instante que resultó fatal. Allí, donde las pulsaciones están por mil, se notó ese detalle fino de agarrón del volante cordobés al 'uno' del cuervo para desestabilizarlo, y faltó el compañero que debía protegerlo, cubrirlo, para que pueda atrapar el balón o despejar con los puños desde su área el peligro latente.

Foto: Club Central Norte

Eso sí, cabe también la interpretación del árbitro Jorge Sosa de no percibir la falta a Fabricio Hass, para anular la conquista que favoreció al dueño de casa y que significo, por lo consiguiente, la clasificación de Racing a la fase semifinal.

El conjunto que dirige “Chiquito” Bossio demostró serias aspiraciones de ganar el partido frente a un rival que comenzó a sentir la presión de definir esta etapa del torneo en condición de visitante. El local sentó presencia tomando la iniciativa. Mientras, el dibujo táctico que armó Cristian Zurita, con un 4-4-2, le permitió cerrar los caminos, cubrir espacios vacíos para alejar las intenciones del equipo contrario de acercarse hasta Fabricio Hass.

El sistema defensivo de Central Norte no daba lugar a que Racing consiguiera pasar ese vallado. Pero el azabache no podía coordinar un trabajo que posibilitara encontrar alguna contra para aproximarse hasta el arco defendido por Leonardo 'Calidad' Rodríguez. No se generaba un recorrido acertado entre Augusto Berrondo y Diego Magno, peor aún el contacto que debía producirse para que la pelota le llegue limpia al 'Tanque' Gonzalo Ríos, muy huérfano en ataque.

Foto: Club Central Norte

Central Norte acudió a la cautela que le privó de ser más agresivo. El representativo cordobés no se salió del libreto y de paso apretó el acelerador. Cristian Zurita recurrió a Juan Capurro, quien no le encontró la vuelta al partido.

Cuando parecía que los tiros penales definían la serie, el gol de Rodrigo Acosta, a favor de Racing, sepultó las ilusiones del cuervo.

De esta manera, la provincia de Salta lleva 16 años sin contar con un club en la Primera Nacional. El último equipo salteño que estuvo en esa categoría fue Juventud Antoniana pero descendió en mayo de 2006.

Con información de El Tribuno de Salta