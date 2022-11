Cristiano Ronaldo deja el fútbol de élite: jugará en un equipo árabe y ganará una fortuna

Mientras Cristiano Ronaldo tiene la cabeza puesta en el Mundial de Qatar, sus agentes trabajan a contra reloj para cerrar su próximo pase. Según confirmó el diario Marca de España, el goleador tendría todo acordado con el Al Nassr de Arabia Saudita.

El diario español indica que el acuerdo será por dos temporadas y media y el monto de la operación se sitúa en los 200 millones de euros por año, incluidos sueldo y acuerdos publicitarios.

Está claro que CR7 priorizó la cuestión económica antes del tema competitivo, después de que varios de los clubes grandes de Europa le cerraran la puerta a su llegada. Si bien hubo algunas charlas con el Bayern Munich, el Chelsea y el Atlético Madrid, el portugués está decidido a correrse de la elite a sus 39 años.

En El Al Nassr está dirigido por Rudi García y tiene jugadores de renombre como el arquero colombiano David Ospina y el español Álvaro González.

El equipo de Ryad busca recuperar el dominio en su competición doméstica y colocarse en el mapa futbolístico mundial con la presencia de Cristiano Ronaldo. Los partidos como local los disputa en el estadio Mrsool Park, con capacidad para 25.000 aficionados.

El fútbol árabe está en crecimiento, y la llegada de Cristiano Ronaldo sería el puntapié inicial para recibir el buscado impulso mediático.

Ronaldo está en condición de jugador libre después de haber rescindido contrato con el Manchester United, tras sus polémicas declaraciones en torno al entrenador y los dueños del equipo. En una entrevista con el periodista Piers Morgan, el delantero había asegurado que se sintió “traicionado” por los Diablos Rojos.

Cristiano Ronaldo elogió a Lisandro Martínez: “Estará muchos años en el fútbol”

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo en la televisión inglesa siguen dando la vuelta al mundo. Después de sus críticas al Manchester United y el recuerdo de la muerte de su hijo recién nacido, el portugués se refirió también a la ética de trabajo de los jugadores jóvenes y destacó a Lisandro Martínez.

Ronaldo dejó en claro que hay una gran diferencia entre su generación y los nuevos chicos del fútbol que tienen “una mentalidad diferente” y a los que no les gusta escuchar. Sin embargo, destacó que otros tendrán una carrera tan larga y prolífica como la suya ya que son muy profesionales.

“A la mayoría (de los jugadores jóvenes del Manchester United) no les importa que esté yo, pero no me sorprende porque no tendrán una carrera tan larga como la mía. Es imposible para esta generación llegar a los 37-38 años en gran nivel, porque estos años de preparación son claves”, indicó el crack luso.

Fue entonces cuando destacó la gran actualidad de Lisandro Martínez, quien se encuentra en un muy buen nivel en el United y la Selección argentina.

“En United, Diogo Dalot es un ejemplo de joven y muy profesional y no dudo de que tendrá longevidad en el fútbol. Es joven e inteligente y tendrá muchos años de carrera. También Lisandro Martínez”, afirmó.

Lisandro Martínez

Por otro lado, ahondó sobre el cruce de generaciones que hoy lo tiene como protagonista y como uno de los referentes del vestuario.

“No creo que los jóvenes no respeten a los más grandes, pero sí hay un era diferente, lo veo con mis hijos. La mentalidad es diferente. Creo que la diferencia es el hambre, consiguen las cosas más fácil, no sufren, todo es más fácil para ellos”, criticó Ronaldo.