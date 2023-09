Culminó el torneo de ajedrez "Bienvenida Primavera"

Organizado por la Federación Jujeña de Ajedrez con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, se llevó a cabo en El Carmen el campeonato “Bienvenida Primavera” de ajedrez, donde participaron jugadores de distintas localidades jujeñas.

En este evento estuvo presente la escuela de ajedrez de la Municipalidad de El Carmen, la escuela de ajedrez “Tres Jaque”, el Círculo de Ajedrez, la escuela “Creando un campeón”, jugadores de Abra Pampa, Perico, San Pedro y Maimará, con gran convocatoria.

El certamen se dividió en varias categorías, la sub 8, sub 10, sub 12, juveniles y mayores profesionales. En esta categoría se jugó un sistema suizo a 5 rondas por 15 minutos por jugador, todos los participantes fueron observados y evaluados, los resultados fueron positivos por el gran nivel. La entrega de premios a los mejores competidores estuvo a cargo de la ministra Alejandra Martínez.

Los mejores en distintas categorías fueron los siguientes: