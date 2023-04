Defensa venció a Barracas, Racing fue derrotado por Atlético Tucumán y Gimnasia venció a Argentinos

Racing recibió a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda con la misión de volver a la victoria. El encuentro válido por la fecha 13 de la Liga Profesional entregó un espectáculo carente de ideas ofensivas en la Academia, dado que los intentos Emiliano Saliadarre y Gabriel Hauche no eran suficientes para abastecer a Maxi Romero, el delantero que aún no logra amigarse con el gol.

Con un esquema desequilibrado, Fernando Gago subestimó a un rival que presento un bloque defensivo poblado, que con su sacrificio logró desconectar las escasas combinaciones ofensivas que podía gestar el dueño de casal.

Descompensado en la última línea, Racing sufrió el golpe cuando el Decano confeccionó una buena sociedad entre Marcelo Ortiz, Marcelo Estigarribia y Adrián Sánchez, quien festejó el 1 a 0 gracias a una pobre respuesta de Gabriel Arias.

Lo llamativo fue que el estratega de la Academia intentó resolver la pobre producción de su equipo con la salida de Tomás Avilés por Óscar Opazo. Y en la reanudación del pleito, Joaquín Pereyra se adueñó de un tiro libre para ponerle la pelota en la cabeza de Marcelo Ortiz. Y los de Lucas Pusineri festejaron el 2 a 0.

El descuento llegó a través de una pelota parada. Una infracción que derivó Iván Pillud de Joaquín Pereyra derivó en el gol de Paolo Guerrero, quien después de un cabezazo de Maxi Romero la empujó contra la red. Sin embargo, la intervención del VAR indicó una milimétrica posición adelantada del peruano y Nazareno Arasa, de gran labor, anuló la conquista del incaico.

Por lo tanto, el 3 a 1 se estableció unos instantes después, cuando el eterno lateral derecho de 37 años envió un centro al corazón del área que supo capitalizar el ex delantero de Vélez. De todos modos, el cronómetro jugaba a favor del elenco del norte.

Argentinos Juniors 2 - 4 Gimnasia

Gimnasia y Esgrima La Plata venció por 4 a 2 Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13 de la Liga Profesional. El décimo en las posiciones recibió al decimosegundo y eso se notó solamente en algunos pasajes del segundo tiempo, hasta que al final se terminó imponiendo la frescura de los chicos dirigidos por Sebastián Chirola Romero, que como los de Gabriel Milito también está afrontando doble competencia. Es que mientras Argentinos participa de la Libertadores donde acumuló dos victorias seguidas, Gimnasia inició su participación en la Sudamericana con dos derrotas, aunque jugando a la altura y perdiendo apenas 1 a 0 y 2 a 1.

De un análisis inicial se podía suponer que un Argentinos que venía invicto como local y un Tripero que nunca había ganado como visitante tenía por destino que esos valores estadísticos se mantuvieran. Pero nada fue así y todo lo contrario se vislumbró apenas la pelota empezó a rodar por el césped de La Paternal, ya que antes de los 10 minutos Alan Lescano, de 20 años, clavó el primero de sus dos golazos con un magnífico tiro libre de zurda. Luego empataría Leonardo Heredia para los dueños de casa pasados los 20 minutos, pero inmediatamente apareció nuevamente la zurda de Lescano para tomar de aire un rebote afuera del área y la volvió a incrustar apenas por debajo del travesaño sobre un Federico Lanzillota que se habia adelantado a rechazar.

Con todo eso atractivo para los ojos del espectador imparcial se fue el primero tiempo y arrancó el segundo, cuando antes del cuarto de hora Argentinos volvió a igualar a través de otro “veinteañero” como Federico Redondo, el hijo de Fernando que también de zurda marcó el primer gol de su carrera profesional. Sin embargo esto no amilanó a los platenses, que ya habían “olido sangre” en el primer tiempo y se habían dado cuenta que podían dar el zarpazo. Y hacia allí fue el Lobo para ponerse arriba en el marcador con otro chico de 20 años que también anotó por primera vez en su carrera como Ivo Mammini.

Hasta ese entonces y desde el empate de Redondo, que fue duramente recriminado por su compañero Lucas Villalba por ese tanto en el que pese a su altura no marcó como debía a Mammini, que convirtió con un impactante cabezazo desde el punto penal, Argentinos era superior y parecía que el empate estaba al caer. Pero a partir de esa conquista tripera ya el local no fue el de antes, no llegó más con peligro sobre el arco defendido por Tomás Durso, y en el descuento el ingresado Franco Torres le hizo honor al estadio donde estaba jugando y con una jugada “maradoneana” en la que apiló con gambeta lineal a tres rivales señalo el cuarto y celebradísimo tanto gimnasista.

Barracas Central 0 - 2 Defensa y Justicia

En una tarde cargada de humo, Defensa y Justicia se impuso con autoridad ante Barracas Central y escaló a la tercera posición de la Liga Profesional. El Halcón tuvo un alto vuelo en el estadio Claudio Chiqui Tapia y se quedó con los tres puntos para mantener el sueño de dar pelea en el campeonato doméstico.

Tras un primer tiempo sin emociones, el combinado liderado por Julio Vaccari se puso en ventaja gracias a una intervención de Julio Vaccari que dejó sin posibilidades a Andrés Desabato. El golpe adverso dejó de rodillas al Guapo, dado que el elenco del Huevo Rondina nunca pudo reaccionar para evitar la derrota.

Incluso Mauro Peinipil, contra su propia valla, selló el 2 a 0 a favor del conjunto de Florencio Varela que se anima a luchar contra los grandes. Una de las fortalezas más destacadas en Defensa y Justicia es su solvencia defensiva, dado que lleva 9 compromisos sin recibir goles y alcanzó las 24 unidades. Ahora el Halcón quedó a 3 de San Lorenzo y a 9 de River Plate, líder indiscutido del certamen.

En cambio, Barracas Central no logró salir de la zona baja de la tabla y con 13 puntos se instaló en el puesto 23, por encima de Arsenal, Gimnasia, Independiente, Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe, que pugnan por evitar el descenso.

Tabla de posiciones

1 River Plate 33 13 11 0 2 24 5 19 2 San Lorenzo 27 13 8 3 2 15 5 10 3 Defensa y Justicia 24 13 7 3 3 18 8 10 4 Belgrano 24 13 7 3 3 13 9 4 5 Rosario Central 23 13 6 5 2 18 16 2 6 Lanús 22 13 6 4 3 21 14 7 7 Talleres 21 13 6 3 4 20 11 9 8 Estudiantes 21 13 6 3 4 14 12 2 9 Godoy Cruz 20 13 6 2 5 17 17 0 10 Argentinos Juniors 18 13 5 3 5 17 12 5 11 Racing Club 18 13 5 3 5 16 16 0 12 Newell`s 18 13 5 3 5 10 12 -2 13 Platense 17 13 4 5 4 14 15 -1 14 Instituto 17 13 4 5 4 13 14 -1 15 Tigre 16 12 4 4 4 12 13 -1 16 Vélez 15 13 3 6 4 16 13 3 17 Boca Juniors 15 13 4 3 6 15 14 1 18 Sarmiento 15 13 4 3 6 14 14 0 19 Central Córdoba (SE) 15 13 4 3 6 8 15 -7 20 Colón 14 13 2 8 3 12 14 -2 21 Banfield 14 13 3 5 5 9 15 -6 22 Gimnasia 14 13 4 2 7 13 22 -9 23 Huracán 13 12 3 4 5 13 17 -4 24 Atlético Tucumán 13 13 2 7 4 11 16 -5 25 Barracas Central 13 13 3 4 6 10 18 -8 26 Arsenal 11 13 3 2 8 11 19 -8 27 Independiente 10 13 1 7 5 9 15 -6 28 Unión 8 13 1 5 7 8 20 -12

Fuente: Infobae