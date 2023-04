Diego Martínez: "Todos sabemos lo que significa Boca"

Después de la desvinculación de Hugo Ibarra y el "no" de Gerardo Martino para reemplazarlo, todavía no se sabe quién será el nuevo entrenador de Boca . Uno de los nombres que tendría en mente Juan Román Riquelme sería el de Diego Martínez, el entrenador de Tigre. Tras la victoria del Matador ante Lanús por la fecha 9 de la Liga Profesional, el DT habló de estos rumores.

“No tuve ninguna comunicación por parte de la institución (Boca), ni tampoco se han comunicado con el club. Es lógico por la buena relación entre las instituciones. Me genera orgullo y satisfacción como cuerpo técnico, porque todos sabemos lo que significa Boca. Hace siete años me fui de Boca, me formé como entrenador, como futbolista y hoy me encuentro en Tigre, después de pasar por todas las categorías del fútbol argentino, y tratando de hacer mi camino”, contestó Martínez en conferencia de prensa.

Después agregó: “Me siento muy feliz en Tigre. Nos sentimos muy valorados por la institución, por toda la gente que trabaja, sentimos el cariño de la gente también, que es muy importante. Pero lo más importante es que sentimos el respeto de lo mejor que tiene esto, que son los futbolistas. Si esa posibilidad existe, si hay interés nos sentaremos a charlar para definir lo mejor”.

Melaraña, sobre la chance de Diego Martínez a Boca: "No se comunicó nadie"

El Consejo de Fútbol de Boca sigue analizando los candidatos para plantarse en el corralito de La Bombonera tras el despido de Hugo Ibarra. Por experiencia y voz de mando, José Pékerman es el principal apuntado, aunque hay otro que también tiene el visto bueno de Juan Román Riquelme: Diego Martínez. En este contexto, Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre, dialogó en exclusiva con TyC Sports y aseguró que nadie levantó el teléfono.

"Nadie de Boca se comunicó con nosotros ni con el entrenador. Después, cuál es mi voluntad o la voluntad del club y la decisión que tomaríamos en caso de que eso suceda lo analizaremos cuando se dé un primer paso, que hasta ahora no pasó", comenzó Melaraña.

Asimismo, aseguró que confía plenamente en el DT pese a que el equipo no atraviesa su mejor momento: "Nosotros siempre tuvimos muy claro cuál era nuestro norte y ahora sigue siendo el mismo. Sinceramente, y sacando a Boca porque nadie nos ha llamado y tenemos una excelente relación con la gente que hoy lo conduce, bajo ningún punto de vista se me ocurre cambiar al entrenador. Tigre tiene 9 partidos en los próximos 26 días y ese período lo queremos transitar con Diego. Eso es lo único que me importa".

Qué había dicho Diego Martínez sobre la posibilidad de ser DT de Boca

No es la primera vez que Martínez aparece en la órbita de Boca, donde trabajó en las infanto-juveniles bajo la dirección de Jorge Raffo. Hace poco más de dos meses y medio, cuando el Negro ya estaba tambaleando en el cargo, le consultaron en TyC Sports si recibió alguna llamada de Brandsen 805 y contó sin vueltas.

"Nunca me llamaron. Sí escuché y nos llenó de orgullo eso que se decía. Hubiese sido una situación a analizar, sobre todo por los momentos y entender que tres de los integrantes del cuerpo técnico tuvimos un paso por la institución y a estos chicos los conocemos. La magnitud de Boca es muy grande, pero para nosotros la opción de Tigre fue siempre una de las principales y renovar fue bastante sencillo", aseguró en enero de este año.

En tanto, Martínez remarcó que estaba y aún continúa muy a gusto en el Matador: "Lo que rescato mucho de mi relación con la institución, y con Ezequiel (Melaraña) como presidente, es la coherencia, y creo que nos ayuda mucho que tenemos un gusto futbolístico similar, entonces en estos años nos hemos puesto de acuerdo muy rápido, no hubo conflicto. Él me respeta mucho y yo lo escucho porque siento que entiende del juego y me parece una opinión importante".

Fuente: TyC Soports