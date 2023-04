El Burrito Ortega habló de todo: su ídolo, el mejor técnico y ¿es peor descender o perder una final con el máximo rival?

Ariel Ortega es uno de los máximos referentes de la historia de River Plate. Surgido del semillero del club, jugó en cuatro etapas diferentes (1991-1996, 200-2002, 2006-2008 y 2009-2010) y sumó ocho títulos, en el que se destaca la Copa Libertadores 1996. Por supuesto, también tuvo una vasta trayectoria en la selección argentina, con participación desde las juveniles.

El Burrito participó de un ping pong y compartió varias perlitas de su carrera y su vida personal. Entrevistado por el youtuber Ezzequiel, el ex 10 dejó varias confesiones. Entre ellas, quién es su mayor ídolo, si es peor descender o perder una final con tu clásico rival y de lo que se arrepiente del fútbol.

Orteguita contó que sus ídolos de chico fueron Ramón Díaz y Diego Armando Maradona, y que el mejor en su puesto es Lionel Messi. A la hora de compararlo a Pelusa y La Pulga, no quiso polemizar y dijo que los dos fueron los mejores. Lo mismo ocurrió con dos ídolos de River Plate y Boca Juniors como son Pablo Aimar y Juan Román Riquelme.

Si bien no ve un jugador parecido a él en la actualidad, Ortega dijo que River Plate es el mejor equipo y que Nacho Fernández la figura. A la hora de responder una pregunta picante y polémica, como la de qué es peor perder una final con tu clásico rival o descender, el Burrito no esquivó y reconoció: "Las dos son feas".

Ortega no dudó tampoco en que "haber sido futbolista" fue su mayor logro, pero también dijo que se arrepiente de sus representantes. Entre las derrotas que más le dolió están el haberse quedaro "afuera de los Mundiales", que no guarda ningún sueño por cumplir y que no cambiaría todos sus títulos por una Copa del Mundo.

Más del reto a Ariel Ortega y sus respuestas más destacadas

¿Liga española o Liga italiana?. Liga de España.

El mejor jugador con el que jugó: Francescoli.

Con el que más se puteó: muchos.

Su mejor socio: Francescoli.

El mejor DT: Bielsa ¿El peor?, mejor no lo nombro.

¿Te gustaría ser técnico? No.

¿El Boca de Bianchi o el River de Gallardo? Ganarían y perderían los dos.

Su máximo ídolo de River: el Beto Alonso y Francescoli.

Manager o presidente de River: Ninguno.

El estadio más lindo: el de River.

El partido más complicado: Los de Eliminatorias.

Un equipo en el que estuvo cerca de jugar: Racing.

Un equipo donde no hubiera ido nunca: Boca.

Describí tu juego con una palabra: alegría.

Su mayor virtud y defecto: el enganche y no pegarle bien con la zurda.

¿Jugaste incentivado económicamente? Si

Un arquero al que más te costó: en mi epoca había muchos y muy buenos. Tuve la suerte de hacerle goles a casi todos.

El defensor que más le pegó. jugar los partidos de Eliminatorias de visitante en Paraguay o Ecuador.

VAR sí o VAR no: Sin VAR. Antes ni cámaras había. Era siga siga y te la tenías que aguantar, los de Libertadores eran muy durísimos. El VAR arruinó al fútbol, no está bueno le saca lo natural al fútbol. Lo usaría solo si entra o no la pelota, o por alguna trompada, pero después el fútbol es fútbol.

¿La mejor camiseta que cambié? Varias en Europa con Roberto Baggio, Totti, Maldini. Tuve la suerte de jugar en su época. Grandísimos jugadores.

¿Gol en el último minuto o un hattrick? Un gol al final es más emocionante por los festejos. En un clásico sería un sueño.

¿Primer o quinto penal? Hay muchos nervios, el último mejor.

La Copa Libertadores antes que la Champions y el Real Madrid antes que el Barcelona.

Mourinho y Guardiola, los dos son buenos técnicos que demostraron ser ganadores. Están en varias ligas y se mantienen en grandes equipos.

¿Comida favorita? Guiso de lentejas. No sé cocinar. Tomaba mate dulce, pero ahora estoy tomando amargo porque le metía mucha azúcar y me estaba haciendo mal.

¿Cantante favorito? Marco Antonio Solís.

¿Película? Rápido y furioso. Me gustan esas películas porque las disfruto con mi hijo.

¿Team verano o invierno? Verano, con 50 grados sin dudas.

Vacacionar en Ledesma, mi pueblo. Con 50 grados de calor, mosquitos, pero es la tierra de uno y lo disfruto.

Fuente: Infobae