El desesperado pedido de la esposa de Dani Alves luego del arresto del jugador: "Tengan empatía"

Dani Alves pasó su primera noche en prisión luego de que el viernes una jueza de Barcelona hiciera lugar a la denuncia de una mujer que lo acusó de haberla violado en el baño de un local bailable de esa ciudad de España el último día de 2022. Joana Sanz, la esposa del jugador brasileño que militaba en Pumas de México, club que le rescindió el contrato, publicó un desesperado mensaje.

El desesperado pedido de Joana Sanz, esposa de Dani Alves

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”.

Alves fue a la cárcel por una presunta violación a una mujer en Barcelona

La jueza de instrucción de Barcelona acordó el ingreso en prisión sin fianza del futbolista brasileño Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Según informaron fuentes jurídicas, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona decretó prisión incondicional para el futbolista, al considerar que presenta un elevado riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España.

Alves fue detenido la mañana del viernes en Barcelona por los Mossos d'Esquadra, que, tras tomarle declaración en la comisaría, lo llevaron a los juzgados, después de que viajara a España desde México, donde reside actualmente porque juega en los Pumas.

El futbolista estaba siendo investigado a raíz de la denuncia que presentó contra él una mujer que mantiene que Alves la violó vaginalmente, empleando para ello el uso de la fuerza, en un baño privado situado en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, en la que ambos coincidieron la noche del 30 al 31 de diciembre pasado.

Ante la jueza, que le tomó declaración, el futbolista negó la agresión sexual que se le imputa, pero la instructora considera que su relato incurre en contradicciones con el resultado de la investigación llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra y los indicios recabados en el lugar de los hechos.

De hecho, desde que el pasado 2 de enero la víctima presentó su denuncia, la policía catalana interrogó a varios testigos, entre ellos personal de seguridad del local, vio las imágenes de las cámaras de seguridad de la disco y tomó muestras en el lugar de los hechos.

Todas esas diligencias, unidas al examen forense que se practicó a la denunciante cuando fue atendida en el Hospital Clínic de Barcelona, llevan a la jueza a la conclusión de que existen suficientes indicios de que Alves cometió la agresión sexual.

Y, para ello, la instructora tuvo también en cuenta la declaración “contundente” y “persistente” de la víctima, quien también prestó declaración ante la jueza y se ratificó en la denuncia que presentó en comisaría, en todos los extremos.

Por todo ello, la jueza acordó prisión provisional para el detenido, al considerar que presenta riesgo de fuga y de sustraerse de la acción judicial, teniendo en cuenta su capacidad económica, que reside en el extranjero y que tiene doble nacionalidad, brasileña y española.

En ese sentido, razona la magistrada que Brasil no tiene convenios de extradición con España, lo que incrementa el riesgo de que el deportista intente huir de la justicia española y refugiarse en su país de origen.

Tras esperar la resolución judicial en los calabozos de la Ciudad de la Justicia, el exjugador del Barcelona ingresó la tarde de este viernes en la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Fuente: TN