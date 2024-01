El Diablito Echeverri contó que tuvo un dolor en el pecho durante el partido: "Sentí mucho miedo"

La selección argentina Sub 23 dio un paso importante en su objetivo de sacar pasaje para los Juegos Olímpicos de París 2024. En la anteúltima fecha de la fase de grupos, el equipo que dirige Javier Mascherano aplastó 5-0 a Chile y se aseguró un lugar en el cuadrangular final del Preolímpico que definirá a los dos clasificados de Sudamérica para el evento deportivo multidisciplinario más importante del mundo.

En el duelo que se disputó ante los trasandinos en el Polideportivo Misael Delgado, una de las notas en la previa al comienzo del encuentro fue que el Diablito Echeverri fue titular por primera vez en lo que va del torneo. La joya de River Plate, que tuvo una gran participación con Argentina en el Mundial Sub 17, lo que aceleró su transferencia al Manchester City en una suma millonaria, fue convocado de urgencia por el DT debido a la baja de Pedro de la Vega por una lesión muscular.

El volante ofensivo ingresó desde el arranque y a los 36 minutos del primer tiempo, tuvo que ser asistido por personal médico de la Selección. Hasta tuvo que ser retirado en camilla por los auxiliares de la organización. Cuando parecía que no iba a poder completar la etapa inicial, finalmente el Diablito siguió en cancha y recién fue reemplazado por Mascherano a los 19′ del complemento en un triple cambio que impulsó el Jefecito poco después de lo que fue el tercer tanto de la Albiceleste.

Una vez que terminó el encuentro, Echeverri dialogó con la presente y dio detalles del mal momento que atravesó. “En el partido me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco”, dijo en diálogo con los periodistas en rueda de prensa tras la victoria ante Chile.

“Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios”, agregó el joven de 18 años oriundo de Resistencia, Chaco, y que le dejó el lugar a Baltasar Rodríguez.

Más allá de la situación que vivió, el mediocampista, que seguirá en el Millonario hasta 2025, cuando se sumará a Los Ciudadanos, se mostró feliz por haber jugado desde el comienzo en un certamen tan importante para el seleccionado nacional. “Estoy muy contento por la victoria y la clasificación. Trato de aprovechar esta oportunidad que me da el técnico. La verdad, hicimos un gran trabajo con el equipo para llevarnos la victoria. Estamos muy bien”, analizó.

Acto seguido, reveló cómo supo que iba a estar en el once inicial ante los chilenos. “Me enteré a la mañana antes de la charla técnica. Me dijo (por Mascherano) que me ponía para encarar y gambetear al equipo rival. Traté de hacerlo un poco. La verdad, no tuve un buen partido. Soy muy autocrítico. Pero bueno. De a poco vamos a seguir mejorando para llegar muy bien a la fase final”, concluyó.

El que también habló tras la goleada fue el DT de Argentina, quien profundizó sobre su decisión de que el Diablito vaya desde el inicio en el partido que selló la clasificación de su equipo a la fase final del Preolímpico.

“La idea era encontrar a las espaldas de sus volantes dos jugadores que tienen la capacidad de ser determinantes, de jugar el 1 contra 1... Quizás tener menos control del partido, pero sí ser un poco más punzantes. Lo necesitamos. Habíamos visto a Chile contra Uruguay, y nosotros ahí le podíamos hacer daño”, expresó el Jefecito sobre su idea de incluir a Echeverri y Nardoni desde el comienzo del juego.

A su vez, profundizó sobre el momento en el que Echeverri sufrió un dolor en el pecho: “Nosotros también nos preocupamos porque no sabíamos qué era lo que pasaba. Después, cuando llegó en el entretiempo, nos comentó que era un poco de ahogo, no sé si fue un golpe en el pecho que lo dejó sin aire. Veremos. Hasta lo que sé, no tuvo ningún inconveniente. estoy contento por lo que nos dio. Sabemos que es un jugador que, cuando lo necesitemos, va a estar”.

Antes del comienzo del cuadrangular final, que iniciará el próximo lunes, la selección argentina jugará el viernes ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, que ya quedó eliminada del certamen.

