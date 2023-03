El emotivo posteo de Messi tras la fiesta de la Selección

Lionel Messi compartió en sus redes sociales todas las sensaciones que vivió este jueves tras celebrar junto a los hinchas la obtención de la Copa del Mundo.

El posteo de Lionel Messi en Instagram

“Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño... Están siendo unos días muy muy especiales y solo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos. GRACIAS!!!”.

La publicación de Messi, que en menos de una hora superó los 4 millones de me gusta, tuvo comentarios del Papu Gómez (firmó con tres emojis de corazones), Ángel Di María (celebró con aplausos y corazones), Lisandro Martínez (emojis con palmas), Marc Bartra, Patrick Kluivert y otras personalidades destacadas que no quisieron dejar pasar la chance de expresarle su aprecio al mejor futbolistas del planeta.

Durante el discurso sobre el césped del Monumental, Leo recordó a los compañeros de otras camadas en la selección argentina y le advirtió a los fanáticos: “Sigamos haciendo esto, disfrutemos esto, y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder. Ojalá no pasen tantos años, es muy difícil, depende de muchas cosas, a veces por detalles no se pueden conseguir. Disfrutemos de la tercera estrella”.

Fuente: Todo Noticias