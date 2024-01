El mensaje de los vecinos de la Bombonera a Riquelme: "Quieren vender y que se amplíe la cancha de Boca"

Apenas un par de días después que Juan Román Riquelme manifestara esa suerte de incomodidad y "rareza" que le genera "golpearle la puerta a alguien para que se vaya de su casa", los vecinos de la Bombonera se manifestaron a través de las redes sociales con un mensaje sumamente positivo en pos de la ampliación de la Bombonera. En primer lugar, le agradecieron al presidente por el "respeto" y luego comunicaron que "quieren vender y que se amplíe" la cancha. ¿Crece la ilusión para que se agrande el templo xeneize?

Boca debe comprar las dos manzanas lindantes al Alberto J. Armando, donde emergen 129 propiedades. Recién cuando tengan el permiso del último de los vecinos propietarios van a poder empezar con la obra. "Nosotros soñamos con que nuestra cancha sea más grande, con que entre más gente. Pero en mi casa me enseñaron que uno no puede prometer algo si es de un vecino. Hasta me choca un poco golpearle la puerta a alguien para que se vaya de su casa. Me causa rareza", había explicado Román el viernes.

A raíz de eso, desde la cuenta de redes sociales del Proyecto Esloveno, plan de ampliación de la Bombonera que cuenta con el aval de la mayoría de los frentistas, llegó una esperanzadora respuesta que hace soñar a todo el Mundo Boca con un recinto más grande y moderno.

"Todos están muy agradecidos por las palabras de Román. Se sienten reconfortados por su respeto y educación, y entienden que tenga timidez de cruzar la calle. Pero dicen que no se sienta mal. Que es todo lo contrario. Que ellos quieren vender y que se amplíe la Bombonera", recita un chat publicado en X.

Y luego, para redoblar la apuesta y aumentar el optimismo de la dirgencia azul y oro, agregaron: "Ante esta declaración, los vecinos están pensando en presentarse ellos antes en el club para ponerse a disposición y ampliar la Bombonera".

Esloveno, el proyecto para ampliar la Bombonera que aceptarían los vecinos

Hace aproximadamente un mes atrás, el representante de los frentistas Rubén Lopresti le dejó un mensaje al ídolo xeneize: "Los vecinos venden, estoy esperando a Riquelme con un asado a su disposición. Es más importante ampliar la Bombonera que ganar una Libertadores".

Asimismo, el representante señaló que de todos los proyectos que se mencionaron (Ameal y Riquelme impulsaban el 360º en su campaña anterior), el que está encaminado y aceptarían en el barrio es el del Esloveno Plus, que ideó el empleado del club y socio Fabián Fiori. "Uno tiene hecho un trabajo desde el año 2020 y me parece buenísimo por los vecinos y socios juntarnos a hablar y ampliar La Bombonera en 15 meses por medio del proyecto Esloveno que es el unico que cruzó la calle y habló con nosotros. Es lo único se podría hacer rápido para el mejoramiento del barrio y los socios", señaló.

Y además amplió algunos detalles sobre cuántos vecinos necesitarían vender sus terrenos: "Son 67 propietarios comprendidos en 23 lotes. Frentitas y primera y segunda línea de lotes que se necesitan para el Esloveno Plus".

Presentado y patentado por Fiori, el Proyecto Esloveno Plus es una versión 2.0 que corrige algunas fallas del original. Por un lado, la inclinación, para lograr una simetría con su sector opuesto (el de las plateas actuales). Por otro, una mayor capacidad, que llevaría el aforo a unas 80.000 localidades (agrega 20.000, en lugar de las 14 o 15 mil del anterior). Y en tercer lugar, la solución a un problema clave: el proyecto implica la compra sólo de los frentistas de Del Valle Iberlucea y de la segunda línea de propiedades. Y Fiori ya tiene el compromiso de venta de todos esos vecinos, reunidos bajo el mencionado representante.

Fuente: TyC Sports