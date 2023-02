El partido que River no jugará en Jujuy podría ser en Salta

Hace algunas semanas afirmaron que River disputaría su partido debut de la Copa Argentina 2023 en Jujuy . Finalmente, esto fue suspendido y las autoridades del Gobierno de Jujuy fueron las que lamentaron que la provincia no sea la sede del debut del Millonario en el torneo.

El partido planificado para el 8 de marzo aún mantiene algunas incertidumbres de la realización del encuentro entre River y Racing de Córdoba. En la cuenta oficial de la Copa Argentina detallan que tanto el horario como la sede aún están “a definir” y se esperan las confirmaciones necesarias entre este lunes y el martes.

Tuit de la Copa Argentina sobre el partido entre River y Racing de Córdoba

Con la desestimación de Jujuy como sede del partido entre Racing y el equipo de Martín Demichelis, hay posibilidades que dan vueltas y suenan entre los trascendidos. Hasta ahora las opciones que pican en punta son las del Estadio Bicentenario de San Juan, el Padre Martearena de Salta y también el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Estadio Bicentenario de San Juan

Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero

El Gobierno confirmó que River no jugará en la provincia: "Es injusto para el jujeño"



El Gobierno de Jujuy confirmó este lunes que River Plate no jugará su partido por Copa Argentina en la provincia. Así lo aseguró el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García en una conferencia de prensa brindada esta mañana.

Luego de que trascendiera que el club de Núñez no estaría conforme con aspectos relacionados al campo de juego y los accesos al estadio 23 de Agosto, y que desde la organización de Copa Argentina no confirmaran la sede del partido entre River y Racing de Córdoba por los 32avos de final de la competencia, finalmente desde el Gobierno de Jujuy confirmaron que el "Millonario" no arribará a la provincia.

"River ha decidido no venir. Todos sabemos que la cancha del Lobo es un lindo estadio que albergó Copa América. Tengo parientes y amigos hinchas de River que están indignados con la actitud del club. Es injusto para el jujeño", expresó el ministro Álvarez García.

"Ojalá que en River revean su decisión y se den cuenta que Jujuy vale la pena. Hay muchos jujeños, salteños y tucumanos que esperan la llegada del club", agregó el funcionario jujeño.

El partido que River no jugará en Jujuy podría ser en Salta

¿Cuánto fue la última vez que River jugó en Jujuy?

Para encontrar el último antecedente de River en Jujuy, hay que remontarse al 5 de noviembre de 2011, fecha 13 de la B Nacional. Esa noche, el equipo del Pelado Almeyda goleó 4-1 a Gimnasia de Jujuy en la Tacita de Plata con un póker de goles de Fernando Cavenaghi.