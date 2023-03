El "Rana" Valencia le respondió a De Paul: "No hay que buscar grietas donde no las hay"

"Que me perdonen pero esta es la mejor Selección argentina de la historia”. La expresión de Rodrigo De Paul, campeón del mundo en Qatar 2022 con la “Scaloneta”, conmovió bastante al mundo Selección, sobre todo a quienes lograron los títulos de 1978 y 1986.

A Daniel José Valencia, “el 10″ de aquel equipo conducido por César Luis Menotti, no le agradó mucho lo que dijo De Paul, como a muchos de quienes fueron sus compañeros en ese equipo o vistieron la albiceleste en el título logrado en México.

“Siempre he respetado todos los deportes. Me he emocionado tanto con nuestras victorias. En fútbol, básquet, tenis, ciclismo, automovilismo, voley, etc. Soy muy, pero muy argentino. Imaginate qué feliz me sentí. Que la Selección haya ganado otro campeonato del mundo, como lo hemos ganamos nosotros. La verdad es que me emocionó tanto...Me hicieron llorar. Festejé y abracé. Como corresponde a quien quiere a este hermoso país y a ésta Selección. Yo creo que no ha sido una expresión oportuna”, dijo Valencia.

“Si nos preguntan a nosotros, yo no diría nunca que la mía fue la mejor Selección, por ejemplo. En su momento, sí, por eso fuimos campeones del mundo. Pero ya empezar buscar grietas donde no las hay, es típico de los argentinos. Hay que tener cuidado con lo que se declare. A mí me hizo muy feliz que estos chicos hayan ganado una Copa del Mundo, especialmente por Messi”, agregó “Rana”.

“La verdad, vamos a disfrutarla. Tenemos tres y espero que sean más”, invitó el jujeño.

Fuente: La Voz del Interior