El sincericidio de Marcelo Gallardo: reconoció qué fue lo que más lo hizo sufrir al dirigir a River

En la previa del Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo habló sobre el desgaste que tuvo durante los ocho años que dirigió y River y señaló que está muy entusiasmado con esta nueva aventura en el fútbol árabe, donde se desempeña como entrenador del Al-Ittihad.

En diálogo con el canal de FIFA, el Marcelo Gallardo explicó que cuando se tomó el año sabático se dio cuenta de todo lo que había sufrido por la exigencia que demanda estar al frente del conjunto Millonario.

“El año sabático me dio salud. Cuando estás embarcado en el día y día y en la rutina de la exigencia permanente, uno no se da cuenta y te va llevando. Uno se mira al espejo y dice: '¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en este cuerpo y en esta cara?' Como estamos en la rutina permanentemente no nos detenemos a pensar qué nos pasa internamente”, señaló el DT.

🇦🇷🇸🇦 𝐌𝐮𝐧̃𝐞𝐜𝐨 𝐚𝐫𝐚𝐛𝐞: Previo a su debut con @Ittihad en el #ClubWC, charlamos 30 minutos con un relajado Marcelo Gallardo.



Mira la entrevista completa en FIFA+. ⬇ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 11, 2023

Además, afirmó que hoy se siente bien para encarar este nuevo proyecto al frente del Al-Ittihad: “Me veo mejor. Me siento bien, contento y con ganas de volver a trabajar. Disfruté de cosas normales de la vida y salí de la rutina de exigencia permanente que era estar al mando de una gestión deportiva en River. Descubrí que también hay momentos en los que hay que parar para poder mirar y pensar”.

Por otro lado, contó qué fue lo que lo sedujo de la oferta del club árabe, después de rechazar equipos importantes de Europa.

“Lo más importante es el sentir de uno. Poder descubrir no tiene sentido si vos no te sentís bien. Llegó la oferta en un momento donde quería descubrir de qué se trataba algo totalmente fuera de lo que estaba en las expectativas de muchos. Sentía que era el momento para avanzar y descubrir algo nuevo”, reflexionó.

Qué día debuta el Al-Ittihad de Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes

El primer partido del equipo que dirige Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes será el próximo martes 12 de diciembre, ante el Auckland City, a las 15.00 de Argentina. Si gana, deberá jugar el viernes contra Al Ahly, el campeón egipcio.

Esta será la tercera participación en la competencia para el entrenador argentino después de hacerlo con River en los años 2015, cuando llegó a la final contra el Barcelona, y 2018, en la que perdió ante el Kashima por el tercer puesto.

Fuente: TN