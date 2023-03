En River van por más y planean techar el Estadio Monumental

No hay un instante en el que no haya un obrero trabajando en el Estadio Monumental. El proyecto de renovación sigue y en las últimas semanas River avanzó con la platea Belgrano: está completo el hormigonado y, después de terminar la construcción del nuevo sector, se realizará la impermeabilización, la pintura y la colocación de las butacas. Así, la cancha recibirá cerca 85 mil hinchas, aunque no serán las únicas novedades que tendrá.

En el Millonario saben que aún falta la inauguración de la nueva confitería 360° en la Centenario media, como así también la construcción de los nuevos palcos en la Sívori media y que finalicen la ampliación del estacionamiento. Pero no se conforman y van por más, a tal punto que ya planifican techar el Monumental.

Así lo anticipó Walter Lanosa, Gerente General del club, quien brindó detalles sobre este ambicioso proyecto: "El techo está planificado, pero hasta no tener finalizado lo que es la parte realmente dura del estadio, que tiene que ver con la finalización de las tribunas, mejora de todos los espacios disponibles en el estadio, incluyendo los palcos actuales de la San Martín, el estacionamiento que conecta con el estadio a través de un puente, recién ahí lo vamos a evaluar".

En el webinar organizado por Claudio Destéfano, experto en management y marketing deportivo, Lanosa también reveló la fecha estimada de este proyecto: "Cuando se finalice toda esa parte de la obra, que se estima que va a estar par fines del 2024, calculo que para septiembre u octubre, a partir de ahí estamos planificando el tema del techo".

El objetivo de River es que el Monumental techado pueda ser una de las sedes principales del Mundial 2023 -siempre y cuando se celebre en el país- y por eso ya trabajan para que alguna empresa invierta en la obra, que ronda cerca de los 40 millones de dólares. "Tendrá que tener una ingeniería financiera diferente a la que hicimos con el resto del estadio. Estamos trabajando en eso", sostuvo

Estadio Mas Monumental

Fuente: TyC Sports