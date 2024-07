Francisco Molina, a puro gol en Gimnasia de Jujuy: "Nos ilusiona el ascenso"

Gimnasia de Jujuy enfrenta este fin de semana a Guillermo Brown de Puerto Madryn, es uno de los viajes más largos que le toca hacer al Lobo en el campeonato ya que tendrá que recorrer 2.300 kilómetros con el objetivo de sumar otra victoria y mantener su racha positiva.

Francisco Molina, autor de los últimos goles que le dieron la victoria al Lobo, dialogó con Somos Jujuy sobre las expectativas para el partido de este fin de semana y su presente en el equipo. “Las expectativas para este partido son muy buenas, tanto en lo personal como en lo grupal. Venimos teniendo un buen presente con tres triunfos consecutivos y eso nos da tranquilidad” , afirmó el volante y agregó: “también somos conscientes y ponemos los pies sobre la tierra, entendiendo que este campeonato es largo y cualquiera le puede ganar a cualquiera”.

Molina afirmó que el partido del domingo “es un desafío, un partido duro en una cancha difícil donde el local se hace fuerte”, y analizó: “tenemos muchas cosas en contra como el clima, el viento y otros factores que hacen que a los visitantes se les complique el juego, pero estamos tranquilos sabiendo que vamos por buen camino y esperamos traernos la victoria”.

PRESENTE A PURO GOL

Respecto a su presente en el Lobo, el jugador afirmó “si bien no venía teniendo mucha continuidad en cuanto al juego, ahora Matías me dio la posibilidad, y en su planteo de juego encajé así que trato de dar lo mejor partido a partido. Creo que esa chance no la desaproveché”.

“Estoy contento tanto en lo personal, por estar jugando y más contento por convertir”, dijo Molina.

LAS CHANCES DE ASCENDER

Gimnasia finalizó la vigésima segunda fecha en el quinto lugar de la tabla de posiciones, con 33 puntos y dentro del reducido. En este escenario, Molina indicó: “creo que siempre estuvimos para dar pelea, si bien los resultados no nos acompañaron en la ronda anterior, hoy arrancamos la segunda ronda del campeonato muy bien”.

Para el volante “tenemos un plantel con jugadores de mucha jerarquía y mucho recorrido, incluso jugadores que han ascendido ya en la categoría, todo eso lógicamente nos entusiasma y nos ilusiona con el ascenso”, aunque aclaró que “el torneo es largo, estamos recién en la cuarta fecha de la segunda ronda, esto es paso a paso, vamos partido a partido sabiendo que esta categoría es durísima”.

EL APOYO DE TODOS

Por último, Francisco Molina agradeció al hincha del Lobo por el acompañamiento en cada partido y afirmó “que la gente que nos siga apoyando que nosotros en cada partido sentimos ese apoyo. Uno se pone en el lugar del hincha y entendemos que a veces se hace más complicado ir a la cancha por la economía del país pero es importante ese acompañamiento, porque cuanto más juntos estemos creo que vamos a lograr los objetivos”.