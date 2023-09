Furor por los nuevos botines de Messi: el lujoso color dorado y el detalle en el talón del que hablan todos

Lionel Messi llegó este martes a la Argentina para afrontar el arranque de las Eliminatorias con la Selección. El jueves será el turno de enfrentar a Ecuador, en el Monumental, y el martes a Bolivia, en La Paz. El capitán arribó luego del triunfo de Inter Miami por la MLS ante Los Angeles FC.

Messi estrenará botines en este inicio de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Botines que fueron diseñados exclusivamente para él y que están inspirados en la histórica conquista de Qatar 2022.

Cómo son los nuevos botines de Messi

En las fotos publicadas por la cuenta oficial de la marca que viste a Messi se puede observar que sus nuevos botines son impresionantes, con detalles que llaman muchísimo la atención. Los colores que predominan son el blanco y el celeste, por la bandera argentina, y el dorado, en referencia a la Copa del Mundo.

Botines Messi

Los detalles están muy bien pensados. Porque más allá del color dorado que sobresale en la suela, en la parte de atrás, en el talón, cada uno de los botines tiene tres estrellas, en homenaje a los títulos Mundiales que ganó Argentina en su historia.

Botines Messi

Pero no todo termina ahí. En el botín derecho, sobre las estrellas, aparece un número 10, mientras que en el izquierdo está la silueta de una cabra, en alusión al GOAT (Greatest of All Time; en español, el Mejor de Todos los Tiempos).

Botines Messi

Fuente: TN