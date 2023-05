Gimnasia de Jujuy venció por 2-1 a Atlanta como visitante en la Primera Nacional

Este lunes, tres partidos cerraron la jornada de la Primera Nacional. Acá, un análisis de lo ocurrido en cada cotejo.

Por la fecha 15 de la Zona B, Gimnasia de Jujuy venció 2 a 1 a Atlanta en condición de visitante. Los goles para el elenco de Mario Gómez los hicieron Federico Brandan (42m PT) y Abel Argañaraz (26m ST), mientras que para la visita lo realizó Eugenio Olivera (39m ST) .

Con esta victoria, el “Lobo” llegó a 22 puntos. El elenco jujeño jugará de local la siguiente fecha ante Racing de Nueva Italia este domingo 28 de mayo, desde las 17. En tanto, el “Bohemio” quedó 18 con unidades y la próxima jornada enfrentará de visitante a Quilmes, el 27 de mayo, desde las 21.15.

Nº ZONA A PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 Agropecuario Argentino 29 16 9 2 5 22 18 4 2 San Martín (SJ) 27 17 7 6 4 19 15 4 3 San Martín (T) 26 16 8 2 6 18 11 7 4 Temperley 26 16 7 5 4 21 18 3 5 Almirante Brown 24 15 6 6 3 17 12 5 6 Def. Unidos 24 16 6 6 4 15 12 3 7 Gimnasia (Mendoza) 22 16 4 10 2 13 11 2 8 Nueva Chicago 21 16 5 6 5 13 9 4 9 Guillermo Brown 21 16 5 6 5 19 17 2 10 Def. de Belgrano 20 16 5 5 6 16 14 2 11 Almagro 20 16 5 5 6 11 12 -1 12 Güemes (SE) 20 16 4 8 4 15 17 -2 13 Dep. Morón 20 16 5 5 6 13 16 -3 14 Estudiantes (RC) 19 16 5 4 7 14 17 -3 15 Flandria 19 16 5 4 7 17 23 -6 16 Patronato 18 15 4 6 5 17 15 2 17 All Boys 17 17 3 8 6 14 21 -7 18 Alvarado 16 16 3 7 6 11 21 -10 19 San Telmo 15 16 4 3 9 22 28 -6 Nº ZONA B PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 Deportivo Maipú 30 15 9 3 3 21 11 10 2 Chacarita 29 15 7 8 0 23 9 14 3 Independiente Mdz. 28 15 8 4 3 27 20 7 4 Atlético Rafaela 26 15 7 5 3 18 12 6 5 Quilmes 24 15 7 3 5 18 13 5 6 Gimnasia (J) 22 15 6 4 5 19 18 1 7 Ferro 20 15 5 5 5 18 17 1 8 Mitre (SE) 20 15 5 5 5 12 14 -2 9 Aldosivi 19 15 5 4 6 18 19 -1 10 Brown (Adrogué) 18 15 3 9 3 12 10 2 11 Racing (Cba) 18 15 4 6 5 20 20 0 12 Riestra 18 15 4 6 5 21 22 -1 13 Dep. Madryn 18 15 5 3 7 16 18 -2 14 Atlanta 18 15 4 6 5 14 17 -3 15 Estudiantes (BA) 18 15 5 3 7 13 16 -3 16 Villa Dálmine 14 15 4 2 9 12 20 -8 17 Tristán Suárez 14 15 4 2 9 17 30 -13 18 Chaco For Ever 10 15 2 4 9 9 22 -13

Fuente: La Voz