Impacto en la Copa Argentina: River quedó eliminado por penales ante Temperley

River igualó 1-1 con Temperley y cayó 5-4 en la definición por penales para ser eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina. Esequiel Barco abrió la cuenta con un golazo de tiro libre y Fernando Martínez consiguió la agónica igualdad con otro gran tanto pero de ¡media tijera! para que Francisco Rago se vista de héroe y clasifique al Gasolero a la próxima instancia.

Noche para el olvido en todos los sentidos para el equipo de Demichelis, que no solo tuvo un partido lejos de lo esperado sino que el karma de los penales volvió a azotarle para dejarlo afuera de la Copa Argentina, en un batacazo que sacude los cimientos del Millonario.

Pese a que en los papeles se espera un dominio total por parte del elenco Riverplatense, el partido estuvo lejos de esos pronósticos gracias al gran planteó por parte del equipo de Walter Perazzo, que incomodó desde un principio de contragolpe a River. El complemento trajo consigo un cantar diferente ya que el Millonario contó con el ingreso de Esequiel Barco, que tardó solo cinco minutos en abrir el marcador un golazo de tiro libre que parecía liquidar la historia. Sin embargo, Temperley no se rindió y en el minuto ¡92! encontró la agónica igualdad cuando un centro desde un saque de banda terminó en la acrobática definición de Martínez, que dio lugar a una reacción de Armani y decretó el 1-1 cuando moría la noche.

La lotería de los penales volvió a ser un gran problema para el Millonario y más aún ante un Gasolero que llega en alza por el gol y que en la instancia previa eliminó por esa vía a Sarmiento de Junín. Barco vio su intento atajado por Rago pero Ibañez desvió su remate, por lo que la tanda llegó al famoso "mata mata" al para determinar a un ganador.

Segovia convirtió el 5-4 y nuevamente Rago se vistió de héroe al detener el zurdazo cruzado de David Martínez para confirmar la eliminación de River a manos de Temperley, en uno de los batacazos más grandes en la historia de la Copa Argentina. Con este resultado, el Gasolero sigue en carrera y se medirá en octavos de final con Mitre de Santiago del Estero, un aliciente a lo que es sin dudas uno de los triunfos más importante en la historia del Celeste de Turdera.

Temperley y River

Silencio de Demichelis y las disculpas de Casco

Luego de que se consumará la dolorosa eliminación, solo Milton Casco habló por parte del Millonario mientras que Martín Demichelis y el resto del plantel guardaron silencio en su salida del recinto cuyano.

"Un sabor muy amargo, no esperábamos este resultado. Creo que Temperley se paró bien dentro de la cancha, nos cortó los circuitos de juego. No pudimos fluir como lo hicimos siempre y nos encontramos con ese gol al final que les dio la oportunidad de llegar a los penales", inició el histórico lateral.

Ante la consulta sobre lo que le faltó a River, el ex-Newell's y Gimnasia de La Plata enfatizó en la falta de profundidad por parte del equipo en una velada donde se les escapó la victoria en el final y terminaron sucumbiendo desde los doce pasos. "Ser un poco más profundo, un poco más de juego. Por ahí que no encontramos esos espacios de juego que no sabemos encontrar pero como te digo, es para seguir trabajando, asi que... tranquilidad. Nosotros fuimos contundentes, manejamos la pelota mucho tiempo pero no encontramos los espacios a las espaldas de ellos, que es lo que suele hacer River, y creo que ese fue lo que nos faltó un poco".

Casco habló en particular sobre la definición por penales donde aseguró la lista era algo que estaba hablado y confirmó que River no práctico penales en vísperas del juego. "No, no. Por ahí se ponen a patear los chicos pero no específicamente para este partido". A su vez, el lateral también develó lo que fue la charla de Martín Demichelis tras la eliminación. "Nos dio tranquilidad, nos dijo que era un golpe duro que no esperábamos, como dije recién, pero tenemos muchas cosas por delante. Esta institución no deja lamentarte asi que tenemos que preparar para lo que viene ya".

Ya con la mente puesta en lo que será un complejo día después, Casco explicó cómo se vivirá el duelo de esta eliminación. "Esta claro que no esperamos este resultado pero vienen cosas importantes por delante, asi que hay que pensar en lo que viene y pensar en enfocarnos que vienen cosas lindas. Todo el tiempo nos exigen ganar en esta institución, así que creo que cada partido que jugamos salimos a ganar. Hay veces que se puede, hay veces que no, pero la intención es siempre ir para adelante y ganar. Cualquier derrota es dolorosa. La idea nuestra era pelear los tres torneos que teníamos por delante pero hoy no tocó quedar eliminados. Tenemos que poner las cosas que vienen en la balanza y seguir para adelante".

Por último, al ser consultado por un mensaje para la gente, este no dudó en disculparse en nombre de todo River por lo acontecido ante Temperley un rival de talla menor en los papeles al jugar en la Primera Nacional pero que en el campo de juego demostró todo lo contrario. "Primero y principal, pedirles disculpas, porque es un resultado que no esperábamos. Pero que se queden tranquilos, porque hay un gran plantel con buenísimas personas, con buenísimos jugadores y que lo que viene lo vamos a afrontar de la mejor manera".

Fuente: TyC Sports