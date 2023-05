Inter venció al Milan con un golazo de Lautaro Martínez y jugará la final de la Champions League

La vida, o más exacto el fútbol, le dará una especie de revancha a Lautaro Martínez: tras no poder estar al ciento por ciento en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia (ingresó en la segunda parte), ahora tendrá la oportunidad y el privilegio de disputar una final de Champions League, ni más ni menos. Sí, en la carrera del Toro aparecerá otro hito: el próximo 10 de junio en Turquía, porque Inter venció 1-0 a Milan (3-0 en el global) con un gol suyo.

Jugó Lautaro el Mundial y los disfrutó como el que más, está claro. Pero una espinita le quedó al bahiense de 25 años porque no llegó a la cita óptimo desde lo físico. Por eso perdió rápido el puesto con Julián Álvarez, justamente a quien podría enfrentar en la final de Estambul. "No hice el Mundial que quería. No llegué como esperaba, jugaba con el tobillo inyectado con analgésicos. Después entró un compañero que lo hizo mejor que yo e igual estoy muy contento. Lo di todo, incluso desde afuera. Es lindo cuando tenés un compañero en ataque que hace las cosas tan bien", supo confesar el ex Racing.

Se recuperó Lautaro y ese tobillo ya no le molestó más. El rendimiento del capitán de Inter fue en ascenso. Los números no mienten: en el último semestre de 2022 anotó 8 goles en 24 partidos, mientras que en lo que va de 2023 acumula 17 gritos en 31 duelos. El de este martes fue especial, por supuesto, por el el marco: semifinal de Champions y ante el clásico rival. El Toro recibió de su amigo Romelu Lukaku adentro del área, controló y remató de zurda abajo, al primer palo de Maignan, que nada pudo hacer. Y festejó Lautaro: se subió a uno de los carteles electrónicos, se puso cara a cara con los tifosi e hizo el gesto del Topo Gigio para que el grito se escuche bien fuerte.

La final de la Champions será la novena en la carrera de Martínez. El próximo 24 de mayo disputará la octava: ante Fiorentina por la Copa Italia. ¿Cómo le fue en las restante? Nada mal: ganó 6 y solo perdió 1.

Tres de las copas que levantó lo hizo vestido de celeste y blanco: Copa América 2021, Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022 (Finalissima 2022) y Mundial Qatar 2022. Las otras fueron con la camiseta de Inter: Supercopa de Italia 2021, Supercopa de Italia 2022 y Copa Italia 2022. ¿Cuántos goles anotó? También tres: uno con Argentina en el 3-0 ante Italia en Wembley, otro en el 2-1 ante Juventus en la Copa Italia y el restante en el 3-0 contra Milan por la Supercopa disputada en enero de este año en Arabia Saudita. "El único momento en el que recuerdo no haber dormido fue antes de la final contra Brasil en el Maracaná. Esa fue una de las pocas veces que me costó mucho dormir. En las restantes estuve muy tranquilo", dijo el Toro.

El duelo de vuelta en el Derby della Madonnina fue espeso, como suelen ser los partidos de Italia. Jugó con la ventaja Inter y a Milan no le sobraron ideas. Tuvo un arranque con algo de furia, especialmente revitalizado con la presencia del portugués Rafael Leao, que se había perdido la ida por lesión. Pero ese fervor duró nada y rápido el local pudo poner el juego en freezer. En ese lapso favorable a los visitantes, André Onana le ahogó el festejo a Brahim Díaz, que remató débil con derecha desde el punto del penal. La otra clara fue un disparo cruzado de Leao tras una buena jugada personal. No mucho más.

Inter, se insiste, jugó con la ventaja de 2 goles en la cabeza. Fue más precavido que en el primer chico y atacó con los jugadores necesarios como para no quedar desprotegido en defensa. Edin Dzeko estuvo cerca de convertir con una cabezazo que despejó de gran modo el arquero Mike Maignan. ¿Lautaro? Entró poco en juego y pudo rematar con zurda desde la medialuna, pero la pelota se fue por arriba del travesaño.

Nada pasaba en la segunda parte hasta que conectaron Lukaku y Lautaro y el argentino selló la serie con ese zurdazo que será histórico. Un dato no menor: luego de la obtención del Mundial, Martínez es el campeón con más goles, con 17, dejando atrás a Lionel Messi, con 12, y a Paulo Dybala, con 9.

Ganó Inter con gol de Lautaro y dejó en el camino a Milan, el clásico de la ciudad. Ahora, en la final, el Toro esperará con su cinta de capitán y la 10 en la espalda a Manchester City o a Real Madrid. Un nuevo encuentro definitorio asoma para Lautaro, una suerte de merecida revancha del destino.

