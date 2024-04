Jorge "Gallo" Ortega dejó de ser el DT de Cuyaya: "La Liga Jujeña es un desastre, no hay reserva"

Jorge “Gallo” Ortega dejó de ser el director técnico de Cuyaya . En diálogo con Deportes630, por LW8, explicó los motivos de su salida y criticó duramente el funcionamiento de la Liga Jujeña.

“Me fui de Cuyaya por razones particulares, no iba a estar al 100% y este club grande necesita alguien que esté al cien”, indicó sobre su salida del bandeño.

“No hubo ningún cruce con los dirigentes, ni con los jugadores”, afirmó Ortega y se refirió a los tres partidos que disputó como entrenador. “Los partidos que perdimos fue por errores que cometimos, pero son cosas del fútbol. Ya en el segundo partido, pudimos estar mejor, pero el arbitraje no fue lo mejor”, evaluó.

Sobre su futuro, indicó que "por el momento no tengo ningún arreglo con ningún otro club, es momento de pensar bien las cosas". Asimismo, planteó: “voy a pensar 10 veces si vuelvo a dirigir con este formato en la Liga”.

Al respecto, el entrenador expresó: “La Liga Jujeña es un desastre, no hay reserva. Es el único lugar en el mundo que no tiene reserva. No tengo drama en lo que digo y sin pelos en la lengua”.

"Seria bueno que el sub-19 juegue antes que la primera. Quitar la reserva es insólito. No importa las sanciones de la Liga luego de lo que digo, pero yo soy un tipo que digo las cosas de frente", afirmó el ex DT de Cuyaya.

JUJUY BÁSQUET AVANZA EN LA LIGA FEDERAL

En un emocionante encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona 1 División Norte del Torneo Liga Regional, Jujuy Básquet logró una importante victoria sobre el Club Talleres de Tafí Viejo de la provincia de Tucumán.

Este triunfo permitió al conjunto ascender a la cima de la Zona 1, quedando a la espera del resultado del enfrentamiento entre Nicolás Avellaneda y Belgrano de Tucumán, programado para este domingo.

En caso de que los tucumanos no obtengan la victoria, Jujuy Básquet se convertirá en el único líder de la zona. El partido, disputado en la Federación, tuvo un comienzo favorable para los tucumanos, que se adelantó con un marcador de 11 a 22. Sin embargo, el equipo de dirige Fabián Daverio logró remontar la situación, imponiéndose con un resultado final de 86 a 73.

En cuanto a la próxima jornada, por la 11ra fecha, Jujuy Básquet jugará como visitante contra Mitre de Tucumán el viernes 19 de abril, mientras que Belgrano de Tucumán se enfrentará a Talleres de Tafí Viejo.