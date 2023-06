Juan Román Riquelme se despide en La Bombonera con Lionel Messi como invitado estelar

Juan Román Riquelme tendrá su partido despedida en Boca, ocho años después de haberle dicho adiós al fútbol. La fiesta comenzó con los shows musicales en una Bombonera que luce repleta de hinchas que agotaron todas las entradas para ver a uno de los máximos ídolos de la historia del Xeneize. El 10 dará su última función y estará acompañado de invitados de lujo como Lionel Messi.

“Será un domingo lindo en el que la gente disfrutará mucho y yo también. Me siento afortunado porque es una película para mí. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Con Unión de Santa Fe debuté, la gente me ovacionó y en el último partido con Lanús pasó lo mismo. Será un gran día, espero no errarle a la pelota”, contó el 10, emocionado, durante la conferencia de prensa de este partido homenaje.

El máximo ídolo de Boca Juniors protagoniza un evento histórico en el mítico estadio del Xeneize . Figuras nacionales e internacionales arribaron para estar junto al ex volante. El encuentro comenzará a las 18 y será televisado por la TV Pública.

Los invitados al partido despedida de Juan Román Riquelme se reunieron en un hotel del centro porteño antes del evento en La Bombonera. Los abrazos de reencuentro, risas, chistes y sonrisas le dieron marco a la previa. Pero los que acompañaron al vicepresidente de Boca Juniors, entre ellos Lionel Messi, se llevaron una sorpresa al compartir el lugar con una fiesta de casamiento. La perla fue cuando llegó la pareja de novios.

Riquelme saldrá a vestir en su despedida la camiseta oficial de Boca. Aseguran que el encuentro entre glorias del Xeneize y la Selección “se jugará muy en serio”.

