Juegos Evita en Jujuy: todas las categorías interesadas podrán inscribirse hasta el 11 de mayo

En el marco de la implementación en la provincia de los Juegos Nacionales Evita 2023, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación informó que hasta el 11 de mayo a las 13 horas se realizarán las inscripciones para participar en los distintos deportes y categorías para las modalidades urbanos, adultos mayores, juveniles y adaptados.

Las mismas se efectúan en Capital en dependencias de la Secretaría de Deportes ubicada en Avenida Senador Pérez N° 208 de 8 a 13 horas por mayor información podrán comunicarse al teléfono 0388 4221310, en tanto que para el resto de la provincia en las direcciones de deportes de municipios y comisiones municipales de las distintas localidades.

Los requisitos son: fotocopia por triplicado de D.N.I, esquema de vacunación completo, ficha médica, lista de buena fe, y en caso de ser menor de edad autorización firmada por los padres.

Las categorías y disciplinas que se concretarán son en Urbanos categoría sub 14 Ajedrez mixto, Básquet 3 x 3 masculino y femenino; sub 15 Escalada y Skate masculino y femenino; sub 16 Ajedrez mixto, Básquet 3 x 3, y Breaking masculino y femenino; sub 17 BMX Freestyle masculino y femenino y en sub 18 Freestyle y Parkour masculino y femenino.

Categoría Adultos Mayores Ajedrez, Newcom (Voleibol modificado), Sapo, Tejo, Tenis de Mesa, Pádel, Truco y Orientación.

En Juvenil en Categoría sub 14 Acuatlón, Atletismo, Bádminton, Canotaje, Cestoball femenino, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol 11 masculino y femenino y 7 mixto, Gimnasia Artística, Gimnasia Trampolín Infantil y Juvenil, Gimnasia Rítmica Infantil y Juvenil, Handball, Handball de playa, Hockey, Judo, Lucha, Natación artística Infantil y Juvenil, Natación, Optimist, Pádel, Patín Artístico, Patín Artístico infantil y juvenil, Patín Carrera masculino, Pelota Paleta mixto, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Voleibol de Playa.

Categoría sub 15 Básquet 5×5, Futsal, Karate, Levantamiento Olímpico, Tiro, Tenis y Voleibol.

Categoría sub 16 Boxeo, Ciclismo, Ciclismo de montaña, Fútbol 11, Handball, Hockey, Pelota Paleta masculino, Rugby, triatlón y Winsurf

Categoría sub 17 Atletismo, Básquet 5×5, Voleibol.

Adaptado: Categoría Sub 14 Atletismo, Fútbol 3 y Natación mixto; Categoría Sub 16 Atletismo, Básquet 3×3, Natación mixto. Categoría Sub 18 Atletismo, Badminton, Boccia, Goalball, Powerlifting, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco y Voleibol sentado.