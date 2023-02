Jujuy Básquet cayó ante Belgrano de Santiago en el debut de la Liga Federal

Se puso en marcha la Liga Federal, torneo organizado por la Confederación Argentina de Básquet, con un resultado negativo para Jujuy Básquet. En la noche del miércoles, ante un gran marco de público, los jujeños recibieron a Belgrano de Santiago del Estero en las instalaciones del Club Gorriti, y cayeron 75 a 64.

A pesar del buen desempeño del local que tuvo la oportunidad de revertir el resultado en los últimos minutos de juego con la importante figura de Rafael Vitancor, se pagó con errores, y el visitante aprovechó para estirar la marca.

Sin embargo, el equipo de Juan Carlos Morales ya analiza al próximo rival que será Avellaneda Central, donde chocarán el próximo miércoles en tierras jujeñas, “perdimos muchas pelotas, pero el triunfo de Santiago fue merecido, tienen un equipo completo que corre mucho, pero vamos a mejorar para los próximos partidos", dijo.

Jujuy básquet equipo 2023

A su turno el director técnico de Belgrano, Guillermo Aliende, remarcó la importancia de ganar de visitante, “para cualquier equipo es muy bueno ganar de visitante, Jujuy propuso un gran espectáculo pero estuvimos sólidos y nos llevamos el triunfo. Es un equipo con muchos juveniles que se dedican mucho para cada partido; estamos muy contentos”.

Belgrano de Santiago del Estero

Jujuy Básquet comparte la zona NOA con Asociación Mitre, Talleres de Tafí Viejo, Belgrano, Juan Bautista Alberdi, Avellaneda Central, San Martín y la Fusión Lomas Basket-Nicolás Avellaneda. También estarán los santiagueños Ciclista Olímpico de La Banda, Nicolás Avellaneda y Belgrano.

Modalidad del Torneo

Con 130 equipos de 22 provincias, la Fase Regular tendrá un total de 1100 encuentros. Los equipos estarán divididos en 8 zonas/regiones y estos a su vez se dividirán en dos grupos. La Fase Regular se disputará en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo.

Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo).

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región.

Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.



16° de Final - 16, 20 y 21 de junio

8° de Final - 26 y 30 de junio, 1° de julio

4° de Final - 6, 10 y 11 de julio

Semifinal - 16, 20 y 21 de julio

Final - 25, 29 y 30 de julio