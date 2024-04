Jujuy Básquet recibe a Tafí Viejo en la Federación: día, horario y entradas

Jujuy Básquet juega la décima fecha de la segunda rueda, con Talleres de Tafí Viejo de Tucumán, este sábado 13 de abril a las 21:30 horas, en el estadio Federación de Básquet.

Las entradas ya están disponibles y se venderán incluso el mismo día del duelo con los siguientes precios:

Populares: $2000

Platea Norte: $3500

Plate Sur: $4000

Palco Norte: $5000

Palco Vip: $5000

Cabe recalcar que únicamente aceptan dinero en efectivo, los niños y niñas pagan entrada en las plateas y los palcos, mientras que las populares pagan entrada a partir de los 6 años.

Jujuy Básquet piensa en Talleres de Tafí Viejo

Luego de la victoria ante Gimnasia y Tiro en Salta, el entrenador Fabián Daverio de Jujuy Básquet reconoció que “necesitábamos volver a ganar de visitante, sabíamos que nos iba a costar el inicio del juego, pero nos pudimos soltar en el segundo y tercer cuarto sacamos una buena diferencia y después la pudimos sostener y ampliar, pudimos darles minutos de juego a los jugadores que no venían jugando”.



El técnico jujeño ponderó que “fue un triunfo para nosotros muy valioso porque de visitante nos estaba costando, pero principalmente cerrar los partidos”.



En cuanto al juego que mostró el equipo ante el “albo” salteño, dijo que “nosotros siempre tratamos de defender a muerte, lo dejamos al rival en menos de 65 puntos, es algo importante para nosotros de tener ese objetivo que no nos conviertan más de 70 puntos, lo pudimos hacer amén que tuvimos algunas distracciones al inicio”.



Daverio, sostuvo que “vamos a seguir trabajando porque es un equipo que sigue en formación porque faltan chicos que terminen de madurar y en estos cinco partidos que nos quedan de los cuales tres son de local poder hacerlo de la mejor manera posible”, subrayó.



En cuanto al plantel que tiene, se mostró muy conforme por el rendimiento de todos “nosotros queremos que todos tengan la posibilidad de jugar, seguramente algunos tienen más que otros, pero tengo un plantel largo con los chicos que están jugando el 3x3 y estamos muy conformes con el rendimiento que están teniendo”.



Sucede que Jujuy Básquet se encuentra “en el tercer mes de trabajo y la verdad que estoy muy contento con la evolución que tienen y es lo que queríamos con la parte dirigencial, el poder crear hábitos de trabajos, de profesionalismo y lo estamos logrando más allá del buen momento y que los resultados nos están acompañando, pero hacemos un balance muy bueno y muy contento por eso”, opinó Fabián Daverio.



Ya pensando en el conjunto tucumano, el entrenador de Jujuy Básquet apuntó: “Contra Talleres es un partido que queremos recuperar, que perdimos de visitante con una diferencia que no es la que dice el resultado, sabemos que va a ser difícil porque habrá muchos condimentos, pero nosotros queremos hacernos fuerte en casa, que la gente nos acompañe, la gente nos apoye y mantener la localía fuerte que logramos además que es un rival directo”, finalizó Daverio.