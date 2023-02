Kick boxing: el jujeño Javier Aparicio venció al mejor de Brasil en 57 segundos

El joven de Jujuy , Javier 'Yiyo' Aparicio , participó en la competencia Won versus Glory de Kick Boxing que tuvo lugar en México recientemente y venció al brasilero Jonas Julio por nocaut en 57 segundos. Sin dudas un logro muy importante en la vida del deportista que aguarda la próxima pelea tras lucirse en un certamen de alto nivel.

Aparicio celebró la victoria en México y señaló que estar en el lugar que está hoy es “haber llegado a las grandes ligas”. El jujeño se refirió también a la importancia de ser un representante del país y de la provincia en las competencias. “Soy el único de Jujuy y estoy contento de llevar la bandera de Argentina. Le gané al mejor de Brasil y tenia que ganarle para demostrar que era capaz de estar en esta competencia”, señaló en dialogo con Canal 7.

'Yiyo' explicó también que la victoria sobre Jonas Julio se produjo a los 57 segundo del primer round. “Fui mentalizado de hacer mi trabajo y darme por vencido no era mi objetivo. Quería estar en las grandes ligas y llegué, ahora me tienen que mandar el contrato y en dos meses me avisan la segunda pelea”, precisó el deportista.

De cara a lo que vendrá, Aparicio sostuvo que intensificará su preparación ante la chance de que enfrentarse contra el número uno de Alemania y Holanda.

Preparación y sostenimiento de la carrera

'Yiyo' aseguró que la ayuda que recibe es fundamental y el sostenimiento del camino de un deportista es crucial para que se luzca en su especialidad. “Se necesita siempre el apoyo, no es fácil, pero hay que tratar de que la gente entienda de la importancia de apoyar a los atletas jujeños”, manifestó.