La AFA ratificó a Javier Mascherano como técnico de la Sub 20

Mientras se espera una confirmación inminente de la FIFA sobre la designación de la Argentina como sede del próximo Mundial Sub 20 que se disputará a partir del 20 de mayo próximo, tras la exclusión de Indonesia por un conflicto diplomático, la AFA ratificó a Javier Mascherano al frente del equipo nacional de la categoría.



Así lo afirmó el gerente de selecciones nacionales de la AFA, Omar Souto, quien hoy dijo en Télam Radio que "Mascherano nunca se sentó y presentó su renuncia, así que sigue siendo el técnico de la Sub 20”.



“Mascherano es tan responsable que no hay que convencerlo, sino acompañarlo para que siga trabajando en la selección. Él es un hombre de bien y que le va a dar mucho a los seleccionados. Hace poco estuvo hablando con (Lionel) Scaloni y lo convencieron de que tenía que seguir, porque en realidad nunca se sentó y presentó su renuncia", explicó.



De esta manera, el exmediocampista de la Selección nacional continuará al frente del equipo y podría dirigirlo en el Mundial, que comenzará el próximo 20 de mayo, en caso de que Argentina sea designada como país anfitrión del certamen, tal como anticipó el jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una conferencia de prensa que brindó en la sede de la Conmebol junto con el dirigente paraguayo Alejandro Domínguez.



“Ya hay antecedentes de esta situación. Brasil un año se quedó afuera, le dieron la sede por un problema y después terminó siendo campeón de ese torneo. A lo mejor tenemos suerte y se nos da a nosotros también”, añadió el gerente de selecciones de la AFA.

De confirmarse, el Mundial Sub 20 se disputará en simultáneo con la Liga Profesional de Fútbol, por lo que la AFA está analizando la posibilidad de utilizar varios estadios del interior del país.



“Tapia se movió rápido y fue el primero en proponer la sede de Argentina cuando se enteró que Indonesia iba a perder la organización. Estamos esperando una confirmación oficial, que tiene que llegar pronto porque hay poco tiempo para organizar todo”, concluyó Souto.



La FIFA retiró a Indonesia como sede del próximo Mundial Sub 20, debido a que un gobernador de ese país rechazó el ingreso del seleccionado de Israel para que participe del torneo juvenil.



En las próximas horas, el Bureau de la FIFA deberá decidir la nueva sede, aunque Infantino destacó ayer la "rapidez" de la gestión de Claudio Tapia y del Gobierno argentino, a través del Ministerio de Turismo, para ofrecerse como sede del torneo.

Fuente: Télam