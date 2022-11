La FIFA sancionaría a Francia porque Mbappé se negó a hablar con la prensa

Kylian Mbappé evitó otra vez hablar con la prensa y tiene su consecuencia. El delantero, goleador de Francia en el Mundial de Qatar, fue elegido el sábado por segunda vez como mejor jugador del partido, en la victoria clave por 2-1 sobre Dinamarca y no quiso enfrentar los micrófonos en la zona mixta. Por eso, será multado económicamente.

Mbappé se destacó en el debut, en la goleada 4-1 sobre Australia, y allí no dialogó con los periodistas acreditados en la Copa del Mundo. El autor del doblete contra Dinamarca, dejó el Estadio 974 muy sonriente, pero sin hablar con la prensa.

Por eso, lo que para casi todos es un orgullo, el hecho de ser elegido como la figura del partido durante el Mundial puede tener sus pros y sus contras. Pero en el caso del delantero del Paris Saint-Germain no fue así.

Después de ser elegido como el Mejor Jugador más Valioso, Mbappé tenía la obligación de hablar con la prensa, como establece el reglamento de la FIFA, y no todos parecen estar de acuerdo con esa imposición. Más de siete jugadores pararon en la zona mixta, pero no lo hizo el Nº10 de los Bleus. La Federación Francesa fue advertida por no llevar a su estrella ante los medios oficiales y, por tratarse de la segunda falta, le corresponde una multa económica, que deberá ser afrontada por el jugador o por la misma Federación de su país.

Si bien no es oficial, medios europeos consideran que se trataría de una estrategia en conjunto entre la Federación y Mbappé para evitar que le pregunten sobre su futuro. En medio de las especulaciones sobre una posible salida del PSG, ni el veloz delantero ni su Selección quieren que el foco se desvíe del Mundial.

Por eso, prefieren afrontar la multa, antes que exponer a Mbappé a preguntas que nada tengan que ver con su participación en Qatar 2022.

Francia, líder del Grupo D y ya clasificado para los octavos de final, jugará el próximo miércoles desde las 12 (hora Argentina) ante Túnez, que tiene un sólo punto por la última fecha de la primera ronda.