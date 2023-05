La jujeña Agustina Apaza ganó el Abierto Internacional de Mountain Bike

Más de 300 atletas del ciclismo, locales, nacionales e internacionales, se dieron cita para disputar la fecha de competencia que otorgó puntos de clasificación para los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Agustina Apaza, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y representante de nuestra provincia, logró el primer puesto en su categoría, sumando una nueva medalla para Jujuy y Argentina, lo cual marca un hito más en su trayectoria.

agustina apaza mountain bike

“Estoy contenta por el resultado y por el apoyo de la gente, sobre todo por el trabajo que hizo el Club Jujeño de Mountain Bike para que podamos tener una fecha nacional e internacional en nuestra ciudad. Fue una doble presión, no es fácil correr de local, yo quería hacer una buena carrera frente a tantos amigos y conocidos, quería dar un buen espectáculo y me preparé tratando de conocer el circuito y todos sus rincones para no dejar nada al azar“, dijo la ciclista.

Tras realizar un positivo balance, expresó sus agradecimientos: “Quiero agradecer a las distintas áreas de la Municipalidad por todo el trabajo y al intendente que nos brindó todo para poder tener esta fiesta, siempre me dan una mano para poder salir a correr“.

A ello agregó que “ojalá que este sea el primero de varios eventos competitivos, que se repita, que quede como un clásico la Ciudad Cultural en el calendario local, provincial, nacional e internacional”.