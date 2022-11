La peor noticia para la Selección argentina: Lo Celso no jugará el Mundial de Qatar

Giovani Lo Celso se queda sin Mundial. Después de hacerse varios estudios y de consultar a los especialistas, ya con la zona de la lesión plenamente desinflamada, el último diagnóstico por imágenes confirmó que deberá operarse de un desprendimiento en la inserción del músculo en el bíceps femoral de la pierna derecha. Así, tendrá una recuperación que no le permitirá llegar en condiciones a Qatar 2022, por lo que quedó desafectado. En su lugar se mete definitivamente en la lista Exequiel Palacios.

"Le dije a Lo Celso que lo primero era la salud", había dicho Scaloni apenas llegó al país la semana pasada. Ahora, la definición ya lo agarró en Qatar, ya en la sede mundialista, pero era un escenario que ya veía venir porque el panorama no era alentador. Por eso, desde el cuerpo técnico ya le comunicaron al jugador que no estará en Qatar. Ahora, sólo hay que esperar que se haga oficial.

Si no fue descartado antes, es por lo que Lo Celso significa para el equipo en general y para el grupo en particular: un titular indiscutido, un jugador que no tiene un reemplazante con las mismas características, que está en este ciclo desde la primera hora y que es muy querido por sus compañeros.

El técnico tenía claro que no podía subir a la lista a un jugador que no pudiera estar al menos para los primeros partidos del grupo. Y la recuperación de Lo Celso supera ese plazo, por lo cual, más allá de que no haya en este momento una confirmación oficial, la lógica y la forma de pensar de Scaloni hacen que ya esté descartado.

LO CELSO AGOTÓ TODAS LAS INSTANCIAS

Incluso, el propio Villarreal, a pedido de Gio, aceptó agotar todas las instancias antes de ofrecer un parte médico definitivo. El jugador, en todo momento, buscó encontrar alguna señal que le permitiera evitar la operación y llegar a un tratamiento, que, si bien no era garantía, le permitiera al menos sostener la esperanza de llegar. Pero no hay otra opción de que sea intervenido quirúrgicamente.

En ese terreno, tuvo que luchar contra la presión del Tottenham, el club dueño de su pase, que lo quiso operar desde el primer momento. Ante eso, el jugador jugó en estas horas su última ficha: le comunicó a todas las partes, incluso al Villarreal (donde está a préstamo), que si no se operaba, él dejaría de percibir su sueldo hasta tanto no volviera a jugar. Es decir, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el Mundial y se hacía cargo del tratamiento y de su consecuencia, incluso del tiempo que le llevara volver a una cancha.

Sin embargo, eso no alcanzó. Ahora, en su lugar se meterá Exequiel Palacios, quien había perdido terreno a manos de su ex compañero, Enzo Fernández, y todavía no tenía un pasaje garantizado a Qatar. Así, a Scaloni sólo le queda esperar la evolución de Paulo Dybala y seguir de cerca la situación de Juan Foyth para terminar de definir a los 26 que irán al Mundial. Por lo pronto, ya tiene una baja sensible y dolorosa.

