La redención de Di María, el crack rosarino que pensó en el retiro e hizo el mejor gol de la final

Ángel Di María fue una de las grandes sorpresas de la final del Mundial Qatar 2022. El rosarino entró a último minuto a la lista de titulares, cambió su posición habitual y la rompió: hizo el segundo gol del equipo (un golazo) y fue incontrolable para la defensa francesa hasta que salió.

El paso de Di María por la Selección Argentina tuvo de todo: comenzó como una de las grandes promesas, luego fue señalado en las derrotas, recibió críticas feroces por las finales perdidas, sufrió varias lesiones en momentos clave y, finalmente, tuvo su redención: primero en el Maracaná, donde convirtió el gol que ganó la Copa América 2021 y ahora en Qatar, donde hizo el segundo gol de la final.

Las veces que Di María anunció su retiro de la Selección argentina

El rosarino ya había dejado la puerta abierta a su salida de la Albiceleste tras la victoria 3-0 ante Venezuela en la Bombonera, por las Eliminatorias Sudamericanas. “Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina y poder decir que fue una noche maravillosa es poco”, adelantó en Instagram.

Días después, lo confirmó su retiro en una entrevista, en mayo de 2022: “Después del Mundial, creo que es hora. Hay muchos chicos que están a la altura de la Selección, que están creciendo. Sería un poco egoísta de mi parte, después de tantos años, de haber logrado lo que quería lograr y de tener un Mundial tan cerquita... Deseo estar en el Mundial. Después, lo seguro es que dé un paso al costado”.

Ángel Di María: finales perdidas y lesiones

Ángel Di María fue parte de la generación que perdió tres finales consecutivas: el Mundial de 2014 y las Copa América 2015 y 2016. Sin embargo, el rosarino tuvo problemas físicos en todos esos momentos decisivos: se perdió el choque ante Alemania, fue reemplazado antes de los 30 minutos ante Chile y disputó poco más del primer tiempo en la Copa Centenario. Las lesiones fueron su gran obstáculo en la Selección.

Su primer Mundial fue de la mano de Diego Maradona en Sudáfrica 2010, donde sufrió una dura goleada por 4-0 ante Alemania en cuartos de final. “No me sentí cómodo. Me costó adaptarme a una posición donde no juego. No rendí para nada bien. Estoy disconforme totalmente con mi juego en el Mundial”, se sinceró. Al año siguiente, llegó a la Copa América de Argentina 2011, con Sergio Batista como director técnico. Otra vez, la despedida fue en cuartos: eliminación por penales ante Uruguay.

En la Copa del Mundo de Brasil 2014, la historia parecía ser diferente. Di María fue el autor del gol agónico en el tiempo suplementario ante Suiza, en octavos de final. En cuartos contra Bélgica, arrancó como uno de los mejores de la cancha. Sin embargo, sufrió un desgarro en el muslo derecho a los 33 minutos y fue reemplazado. Entonces, llegó la famosa carta del Real Madrid a la concentración albiceleste, para impedir que el mediocampista jugara otra vez y agravara su problema muscular.

“Esa carta la rompí, obviamente no le hice caso. Me daba igual”, recordó el rosarino. Sin embargo, Alejandro Sabella no lo tuvo en cuenta para las semifinales ante Países Bajos. Por las dudas, se infiltró antes de la final ante Alemania. Pero Pachorra prefirió no arriesgarlo y lo dejó en el banco durante todo el encuentro.

Al año siguiente, otra final y otra lesión. En la semifinales de la Copa América de Chile 2015, Di María brilló con un doblete en la goleada por 6-1 ante Paraguay. Sin embargo, en la final frente al país anfitrión debió retirarse antes de la media hora por una nueva lesión. La Selección perdió el título en la definición por penales.

En la Copa América Centenario 2016 llegó su tercera final, pero no fue la vencida. En la primera fecha, abrió el marcador en la victoria 2-1 frente a Chile y le dedicó el gol a su abuela que acababa de fallecer. En la segunda fecha ante Panamá, antes de los 40 minutos, volvió a lesionarse. Recién regresó en la final y fue reemplazado a los 10 minutos del segundo tiempo. Al igual que en la edición anterior, Chile se coronó desde los 12 pasos.

En Rusia 2018 disputó su tercer Mundial. El conflicto interno entre el plantel y el entrenador Jorge Sampaoli atentó contra la actuación de la Argentina. “Sampaoli me dijo cosas que no eran, me limpió con Croacia. Volví en el tercer partido contra Nigeria y gracias a Dios salió bien”, contó Di María, que marcó un golazo en la eliminación ante Francia en octavos de final por 4-3.

Di María fue uno de los pocos de esa generación que continuó durante el ciclo de Lionel Scaloni, junto con Lionel Messi. Aunque las críticas feroces, del periodismo y de los hinchas, no cesaron, él nunca abandonó la Selección. “Tengo amigos que me dicen: 'andá a tomarte un café en frente de la Torre Eiffel'. Pero yo les digo que prefiero que me puteen 45 millones de personas y jugar con la camiseta de la Selección”, explicó.

Ángel Di María en el ciclo Scaloni: de no ser convocado a la gloria en el Maracaná

Ángel Di María no comenzó con el pie derecho el ciclo de Lionel Scaloni. Fue titular en el primer partido de la Copa América 2019, en la derrota 2-0 ante Colombia, y luego no partió nunca más desde el once inicial. En la derrota 2-0 ante Brasil en la semifinal, jugó la última media hora, mientras que en la victoria 2-1 ante Chile en el partido por el tercer puesto disputó los 25 minutos finales.

Luego se jugaron seis amistosos y Di María no estuvo en ninguno de ellos. Poco después, comenzó la pandemia de coronavirus. “No le encuentro explicación, es difícil poder asumirlo. Sinceramente no tengo palabras porque para mí la Selección es lo único, lo máximo y seguramente lo es para cualquier jugador. Si hago todo lo que hago en el club, si me rompo el ojete en cada partido, cada entrenamiento, intentando estar dentro del 11 lleno de estrellas para poder estar dentro de la Selección, competir en la Copa América o llegar a un Mundial, es difícil entender que estando en un buen momento uno no puede estar convocado”, se quejó.

Al escuchar esas declaraciones, Scaloni lo contactó a través de una videollamada. “Después de la entrevista me quedé mal por salir a hablar. Scaloni me llamó y me dijo: '¿Cómo no te voy a volver a citar? El equipo está bien, quiero ver jugadores'. Y nos pusimos a llorar los dos”, reveló Di María.

Días después, salió la lista de concentrados para la doble fecha de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia, en octubre de 2020. Ángel no estaba entre los convocados. Sin embargo, el rosarino no dio el brazo a torcer. Empezó a aprovechar las oportunidades y, poco a poco, se ganó un lugar entre los elegidos por Scaloni para disputar la Copa América 2021, aunque lejos estaba de ser uno de sus futbolistas imprescindibles en la cancha. Sin embargo, el destino quiso que fuera él quien convirtiera el único gol del triunfo en la final frente a Brasil.

“Tanto romperme el ojete para estar acá y se logró. Lo logramos, los amo mucho, gracias por bancarme y por apoyarme siempre. Algún día se iba a romper esa pared, se rompió la pared. Me la di muchas veces pero seguí estando acá, nunca aflojé pa, como siempre me enseñaste. Nunca aflojé, siempre estuve ahí”, se emocionó hablando con sus padres tras la victoria en el Maracaná.

Algo similar declaró ante la prensa, aún con las revoluciones a mil: “Todavía no caigo, ni pude llorar. Mucha gente decía que no volviéramos a la Selección, pero hoy se rompió eso y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado”.

Fuente: Todo Noticias