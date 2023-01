La Selección Argentina se juega su futuro en el Sudamericano Sub 20 ante Perú: hora, televisación y formaciones

Después de sus dos derrotas ante Paraguay por 2 a 1 y Brasil por 3 a 1, la Selección Argentina Sub 20 se jugará este miércoles ante Perú buena parte de sus chances de clasificación para el Hexagonal Final del Sudamericano de la categoría que se está disputando en Colombia.

El partido se disputará desde las 19 en el estadio Pascual Guerrero de Cali con televisación en directo de TyC Sports y un nuevo traspié dejará al equipo que dirige Javier Mascherano afuera de esta competencia y en paralelo, del Mundial de lndonesia y de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

En cambio, con una victoria dependerá de lo que suceda a segundo turno (21:30) entre Brasil y Colombia. Si Brasil, ya clasificado para la ronda final con 6 puntos al igual que Paraguay, derrota o empata ante Colombia que tiene 4, la tercera plaza para el Hexagonal se jugará mano a mano el viernes entre argentinos y colombianos. Si ganaran los colombianos, la eliminación quedará decretada ya que Colombia se irá a 7 puntos y Argentina, aún venciendo en los dos partidos que le restan, sólo llegará a 6.

Si Mascherano cambió la mitad del equipo el lunes ante Brasil, es posible que vuelva a hacer lo mismo contra Perú. El arquero Gomes Gerth, los defensores Agustín Giay, Lautaro Di Lollo y Valentín Gómez y los volantes Gino Infantino y Máximo Perrone jugaron los dos partidos y es posible que el técnico amplíe la rotación por la acumulación de minutos y también, por la floja actuación que tuvo el equipo, sobre ante los brasileños. “Tengo que ser honesto conmigo mismo y con todo el mundo: no estuvimos a la altura. Fuimos ampliamente superados y el único responsable de todo esto soy yo", admitió Mascherano con visible preocupación.

Pero no solo no se le han dado los resultados a la Selección Sub 20. También ha sufrido lesiones de importancia en los dos partidos que jugó hasta aquí. Facundo Buonanotte recibió el alta médica después del traumatismo cráneo cervical que tuvo ante Paraguay pero no jugará el resto del campeonato e incluso regresaría a Inglaterra para continuar su recuperación en su nuevo equipo, el Brighton. Por su parte, Agustín Giay (San Lorenzo) tuvo un severo esguince del tobillo izquierdo frente a Brasil y seguramente no estará ante los peruanos.

Además, Gomes Gerth, Perrone, Di Lollo, Veliz y Valentín Gómez tienen una amonestación y si vuelven a recibir una amarilla se perderán el partido del próximo viernes a las 21:30 ante Colombia. Pero antes espera Perú, el rival más endeble del grupo (perdió sus tres juegos y ya está eliminado). Ganarle este miércoles será imprescindible para sostener hasta el último aliento las chances de clasificación.

Fuente: Página 12