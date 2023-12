Lionel Messi detalló la cábala que tuvo en la final del Mundial ante Francia

El 18 de diciembre de 2022, Lionel Messi obtuvo la Copa del Mundo Qatar 2022 con la Selección argentina. A casi un año de la consagración y en diálogo con el Pollo Vignolo en Campeones, un año después (Star+), "la Pulga" reveló la insólita cábala que tuvo ante Francia en la previa a la gran final del torneo.

"Por las dudas cuando entré a la cancha no miré la Copa. Dicen que no hay que mirarla ni tocarla, y yo por las dudas no hice ninguna", afirmó el capitán.

Además, dio a conocer qué fue lo que dijo cuando Gonzalo Montiel se preparaba para patear el penal decisivo que le dio a la Argentina su tercera estrella. "Le pedí a Dios y le hablaba para que lo defina. Si bien estábamos tranquilos porque Dibu había atajado dos, teníamos más chances. Le decía que lo termine ahí, que se termine todo", sostuvo.

Durante el mano a mano con el periodista, aprovechó para dar detalles del tenso cruce que tuvo con Van Gaal y otros jugadores holandeses en los cuartos de final del Mundial.

"No jugué caliente. Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se le falta al respeto al rival. Yo nunca fui así. El Topo Gigio me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice dije: 'Qué pelotudo. Lo único que falta es que no ganemos'. Suelen pasar esas cosas", comentó el rosarino.

Por último, recordó el cruce con Lewandowski: "A mi me habían molestado las declaraciones que había hecho. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Lo volví a gambetear porque era él".

Fuente: Todo Noticias