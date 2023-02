Lionel Messi es finalistas del premio The Best como mejor jugador del mundo

La FIFA comunicó quienes competirán por el galardón a mejor jugador: el astro argentino Lionel Messi parte como favorito en una terna en la que también están los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé.

A los 35 años, Messi ha llevado a la Argentina a conquistar su tercera estrella el año pasado, con una actuación brillante en la Copa del Mundo: marcó siete goles, incluido un doblete en la final sobre Francia, además de brindar tres asistencias durante lo que duró el torneo.

Su influencia para ganar el trofeo lo llevó a quedarse con el premio Balón de Oro al mejor jugador del certamen, mismo reconocimiento que había obtenido en Brasil 2014, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en ganarlo dos veces. A nivel de clubes, Messi llevó al Paris Saint Germain a ganar el título de la Ligue 1 en su primera temporada en Francia, pero no hay dudas que la obtención del Mundial definió su año.

messi y la copa

Lionel Messi fue campeón con Argentina y mejor jugador del Mundial. En el premio FIFA The Best a mejor jugador del 2022 competirá contra dos franceses: Karim Benzema y Kylian Mbappé. Aunque Benzema no pudo estar en Qatar por una lesión, tuvo una destacada labor al llevar al Real Madrid a ganar un nuevo título de la UEFA Champions League. Hizo hat-tricks contra el PSG en los octavos y el Chelsea en los cuartos de final, antes de anotar tres goles en dos partidos ante el Manchester City. Terminó como máximo anotador del torneo con 15 goles y también quedó goleador de La Liga con 27 tantos.

Kylian Mbappé, en tanto, anotó ocho goles en el Mundial de Qatar 2022 para adjudicarse la Bota de Oro y se convirtió en el primer jugador en 56 años en anotar un hat-trick en la final, donde perdió ante Argentina y no logró revalidar el título obtenido en 2018. Además, con el PSG ha cosechado números asombrosos que colaboraron con la obtención del campeonato de la Ligue 1.

Estos premios se otorgarán a partir de los votos de un jurado compuesto por los actuales entrenadores de todas las selecciones nacionales femeninas/masculinas (uno por equipo), los actuales capitanes de dichos combinados, un periodista de cada país y miembros registrados en el sitio oficial de la FIFA. Los ganadores se conocerán el lunes 27 de febrero en una ceremonia en París.