Lionel Scaloni habló tras la derrota con Arabia Saudita: "Es difícil de asimilar, es un día triste"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio una conferencia de prensa luego de la inesperada derrota de la Selección argentina ante Arabia Saudita en el primer partido del Mundial de Qatar 2022.

El entrenador argentino aseguró que habían estudiado a Arabia Saudita y que no se vieron sorprendidos por la estrategia de offside que planteó Renard. “Ellos dejan pocos espacios para jugar entre líneas y lo habíamos visto”, indicó el DT.

Las frases de Scaloni

“Sabíamos cómo jugaba Arabia, nos estuvimos preparando”

“Es difícil de asimilar porque en cinco minutos perdimos el partido. Fueron sus únicos tiros al arco. No queda otra que levantarse, seguir adelante. Quedan dos partidos”

“Es un día triste, pero cabeza arriba y a seguir”

“El primer tiempo fue nuestro. Si esos goles anulados eran gol, ahí era otra cosa. En el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño. Nos empataron y en la siguiente nos hacen el 2-1. Analizaremos todo con más calma”.

“Los jugadores están doloridos pero pensando en dar vuelta todo”.

“Los goles de ellos fueron jugadas rápidas y aisladas”.

Caras de tristeza y preocupación de los futbolistas argentinos

“En principio, la mayoría de ellos están bien físicamente”.

“Seguimos pensando lo mismo y de la misma manera, sabemos que el Mundial tiene estas cosas. A veces podés ser superior y en una o dos jugadas se te complica y cambia la dinamica.”

“El segundo tiempo, mas allá de no haber jugado bien, tuvimos situaciones. No queda otra, de la misma manera que habíamos ganado, levantarse, trabajar en los aspectos que no se hicieron bien”.

“No cambia el análisis por el resultado”.

“Los motivos fueron milimétricos. Ellos dejan pocos espacios para jugar entre líneas. Lo habíamos visto. En este caso la nueva reglamentación te priva de un gol”.

“Felicito al rival y a preparar el siguiente”.