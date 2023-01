Lionel Scaloni y su increíble historia de amor: contó la locura que hizo para enamorar a su esposa

Lionel Scaloni brindó una charla distinta a casi todas las demás. A poco de cumplirse un mes de haber ganado la Copa de Mundo con la Selección argentina en Qatar, el entrenador fue hasta lo más profundo de sus pensamientos, contó algunas intimidades de su vida, anticipó que está en tratativas para renovar su vínculo y habló de sus negocios en Pujato. El DT habló con el medio español Cadena Cope desde Mallorca, su lugar de residencia gracias al flechazo que tuvo con su mujer, la misteriosa Elisa Montero, y dejó varias definiciones imperdibles.

La tranquilidad que le "quitó" la Copa del Mundo

Pensé que iba a ser un poco más tranquila la vida, pero es lo que toca estos días. Han cambiado muchas cosas y salir y andar tan tranquilo por la calle ya no es tan, tan fácil. He perdido privacidad. A ver, me muevo tranquilo, pero es verdad que ahora aparecen personas de todos lados que me hablan de lo que pasó. Incluso no los mejores momentos de mi carrera como futbolista se comparan con esto. Hoy te para todo el mundo por la felicidad de haber visto a la Argentina campeón, que me hablan de la final, gente que ha sufrido como nosotros siendo en realidad de otros países. Creo que este Mundial ha pegado diferente a otros.

El "flechazo" de Lionel Scaloni en Mallorca

Vivo en Mallorca porque mi esposa es de aquí. La conocí en 2008, cuando vine a jugar. La conocí aquí estando de gira, ya teníamos nuestra edad, ella 30, yo 31, y yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y fue un flechazo. Me pasé cuatro meses buscando su teléfono, en esa época no había Instagram ni nada, tuve que picar mucha piedra... Tuve que contactar y fue difícil, ella jugaba al vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que lo pude conseguir, pero habían pasado meses y yo ya casi que tenía que volver. Así que empezamos a hablar, a salir y como se me vencía el préstamos le dije 'me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca, me gustaría que vengas', y a los dos meses se vino a Italia, allá tuvimos a Ian, nuestro hijo mayor, y después al más chiquito, Noah, que nació acá en la isla.

La posibilidad de vivir en la Argentina

En cuanto a lo familiar, no creo que hubiese problema porque Elisa (su esposa) es muy arraigada a mi familia, cada vez que vamos a mi pueblo está muy bien, ella es familiera y no habría inconveniente, pero por lo pronto conviene estar viviendo afuera por la tranquilidad y porque hay un montón de jugadores argentinos viviendo afuera.

Miedo al avión

Le tengo terror a los aviones, la paso mal. Encima la pastlla para dormir no me duerme, así que voy todo cagado (sic). Desde la época de La Coruña, que siempre hay mal tiempo, yo volaba en la cabina de los chárters porque me tranquilizaba más, pero en vuelo regular no podés ir en cabina.

Por qué desinstaló el WhatsApp durante la estadía en Qatar

Decidí eso para tener un poco más de privacidad y tranquilidad porque lo íbamos a necesitar en un mes pesado. Cuando terminó todo y lo volví a instalar no tengo idea de la cantidad de mensajes que tennía, pero si tengo que elegir el más especial, siempre diré que el de la familia. Tengo un grupo con ellos como tienen todos, que se llama Familia, y siempre lo primero que hago después de cada partido es hacer videollamadas con ellos porque son en los primeros que pienso.

Cuántas veces volvió a ver la final Argentina - Francia del Mundial Qatar

Ni una. No la volví a ver. Tengo la final en mi cabeza. Yo hasta el minuto 80 sentí que el partido era espectacular, pero a partir de ahí el partido fue diferente pero sí que tengo las imágenes y el partido está en mi cabeza y hasta el día de hoy pienso que fue una lástima no haberlo cerrado en los 90.

La atajada de Dibu en el final de la final

Sí vi varas veces la atajada de Dibu sobre el final (a Randal Kolo Muani) porque la pasan a cada rato en la tele y sí que es una imagen pesada, creo que si la vuelvo a ver capaz que entra. Fue una jugada clave para nosotros porque si se terminaba todo ahí hubiese sido muy injusto.

Cómo fue la charla previa a la final

Preparamos el partido, dijimos lo que creíamos que teníamos que hacer para ganarlo y cuando quise decire algo más emotivo no me salían las palabras. Les agradecí los cuatro años que vivimos y ahí paré porque no pude seguir; llamé al cuerpo técnico para que me ayude y alguno tampoco pudo seguir... Creo que algunos jugadores estaban emocionados porque es el momento final, habíamos llegado a la máximo y todos sentíamos que se había hecho algo espectaular y que quedaba un pasito, pero hasta ahí estábamos todos satisfechos. Y esa sensación era única, la de decir 'bueno, queremos ganar pero si no ganamos hicimos todo'. En un país como el nuestro, que la gente respaldara eso, que aunque no se hubiera ganado la gente esté contenta, para nosotros era lo máximo y esa era la sensación que teníamos.

El peor momento del Mundial

Fue el descanso del partido contra México. Creo que ahí había que hacerle entender a los juagadores el momento que estábamos viviendo, había que tener cabeza para saber que méxico estaba planteando un partido muy cerrado y que si empatábamos teníamos una chance más, me jode decir eso como entrenador de la Selección, que capaz tenemos que empatar, pero bueno, el partido se abre con el gol de Leo y ahí todo cambió.

Los periodistas que lo criticaron cuando asumió en la Selección

No soy rencoroso. No es mi estilo y no lo siento así. Es normal que un periodista se pregunte '¿Scaloni dónde dirigió para estar sentado en el banco de la Selección?'. Lo bueno, lo mejor, y creo que lo han hecho y a mí de verdad es lo que más me llena es que en ese momento tocaba decir y eso y hoy toca felicitar. Las opiniones son eso, opiniones de momentos. A mí me tocó arrancar con la Selección argentina y fue así, es lo que hay.

¿Sería jugador de esta Selección?

Por lo que yo era como jugador, en la Selección argentina de hoy no tendría lugar. Ni siquiera para acompañar, como fui al Mundial 2006. Me identifico con Rodrigo De Paul, pero él juega mucho mejor que yo. Por eso el nivel está bastante más alto que antes.

Su pasión por andar en bicicleta

Me vuelvo loco. Yo salgo por Mallorca con un aparato que te va diciendo qué récords podés batir en la zona en la que estás y yo los quiero batir. No me llevé la bicielta a Qatar, pero sí me pasó que como nosotros concentrábamos en el mismo lugar que España y Luis Enrique también es un loco de la bici, le mandé un mensaje para desafiarlo y salir, pero no avanzó la propuesta porque al final no nos vimos.

Lionel Messi, por Lionel Scaloni

El mejor de la historia. Maradona genial y para nosotros fue... Pero bueno, si me tengo que quedar, lógico... con Leo tengo algo especial. Durante el año, cuando tengo que hablar algo le escribo sin problema, no mucho, cuando realmente hace falta, pero sí, tengo una relación fluida.

La primera charla con Lionel Messi cuando asumió en la Selección

Estábamos en Valencia con Pablo Aimar dirigiendo la Sub 20 en el Torneo de L'Alcudia y nosotros íbamos a dirigir a la Selección por seis partidos, de manera interina, y lo primero que hicimos fue hacer una videollamada con él porque aunque no estaba viniendo era el capitán de la Selección y muy normal, lo llamamos, le dijimos que ibamos a asumir, su primera reacción fue reírse porque además estaba Pablo, con quien tiene una gran relación, nos dijo 'me parece bárbaro, espero que les vaya bien' y lo primero que le dijimos fue 'te esperamos, te esperamos con los brazos abiertos'. Nosotros teníamos que hacer una especie de casting, mirar y llamar jugadores, que todos el mundo venga a jugar con la Selección y que cuando él venga vea el potencial o que había material y así fue. Vino a los siete u ocho meses y encontró un grupo increíble.

Entrenar a Lionel Messi

Obviamente que desde lo técnico no se le puede decir nada, ni a él ni a muchos. Eso lo deciden ellos. Él para presionar y robar balones es el número uno: cuando ve sangre, la roba mejor que nadie. ¿Si algo no le gusta? Ni idea, yo siempre digo que no podés estar mirándolo 24 horas. Estás entrenando y tus ojos tienen que estar en el entrenamiento. Te aseguro que la actitud de cualquier jugador puede ser igual o peor que la de él, entonces si estás mirándolo continuamente te genera algo diferente, por eso es que a los entrenamientos yo los llevo normal.

Las actitudes polémicas de Dibu Martínez

Tiene una personalidad que al grupo le ha dado un montón. Necesitábamos una personalidad así, en algunas cosas yo me identifico cuando estaba en la Selección, con una actitud increíble, siempre con buena cara y encima es un gran arquero. Lógico que hay actitudes y seguramente Emiliano no estará contento por eso pero de ninguna manera tiene un sentido negativo lo que hizo, es un gran chico, es un nene. Fue un descubrimnento y nos dio una alegría enorme.

Sobre dirigir a un equipo y la propuesta de la Selección española

Ahora estoy bien donde estoy. Seguiré entrenando, estar en una Selección me permite estar en mi casa con mi familia, eso es un lujo, lo mejor. Ver creecer a mis hijos, que son chiquitos, tengo 44 pero a mis hijos yo los tuve tarde, tienen 11 y 6. Esto me permite estar con ellos y no perder lo que todo el mundo como padre quiere, que es la infancia, entonces yo hoy lo puedo tener. En algún momento llegará la chance de dirigir a un club, pero lo importante son otras cosas: la familia, los nenes y poder estar con ellos es buenísimo. ¿Si entrenaría a la Selección española? Sí, ¿por qué no? España a mí me dio un montón, es mi segunda casa, estoy enamorado de estar acá y de cómo me tratan y la verdad que cualquier argentino diría lo mismo. Nos tratan increíblemente bien y yo me siento parte de este país, sin duda he vivido los mejores años de mi vida acá y además estoy casado con una española.

"La Coruña", la empresa de Lionel Scaloni en Pujato y el furor de los fans

Tengo vacas, hacienda... Mi pueblo, Pujato, está sobre la Ruta 33, la más transitada de la provinca de Santa Fe, entonces pasan por Pujato y la gente dice 'che, vamos a ver si está Scaloni' y bueno, llegás al semáforo, izquierda, derecha y ahí está la casa de toda la vida de mis viejos. Entonces la gente después del Mundial iba todo el tiempo. La gente salía de los boliches a la 5:30 de la mañana e iban a mi casa, se paraban ahí y bueno, yo salía a firmar. Algunos se llevaban la reposera y bueno, yo salía al mediodía o a la tarde. Yo me pasaba una hora firmando, volvía a casa, comía algo y mi hermana venía y decia 'hay gente otra vez', así unos cuatro turnos por día.

Fuente: TN