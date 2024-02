Locomotora Oliveras ingresó al Salón de la Fama Latinoamericano de boxeo

El boxeo argentino recibió una gran noticia en el comienzo del 2024. El pasado viernes, en una ceremonia que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Alejandra Locomotora Oliveras fue premiada con el ingreso al Salón de la Fama Latinoamericano del boxeo .

La pugilista, oriunda de Jujuy, recibió dicho galardón por el ente que tiene sede en Chile y es presidido por el venezolano Orlando Bohorquez como un reconocimiento por haber sido campeona mundial en cinco categorías diferentes a lo largo de su carrera deportiva (Súper Gallo, Pluma, Liviano junior, Liviano y Wélter junior) en entes reconocidos.

Nacida en la ciudad de El Carmen de la provincia jujeña, la boxeadora acumuló un récord en su carrera de 33 victorias, tres derrotas y dos empates. Tras su estreno como profesional en agosto de 2005, pasó menos de un año (20 de mayo de 2006), para consagrarse campeona mundial por primera vez al vencer por nocaut a Jackie Nava en Tijuana, México, por el título Súper Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

locomotora olivera

En una entrevista con el ciclo Random de Infobae, Locomotora fue contundente cuando le consultaron si se sentía reconocida. “Me siento reconocida por la gente. Todo el tiempo porque por las charlas viajo por todo el país y la gente me quiere, me abraza porque yo le doy fuerza. Les digo que la vida es una pelea, los golpes de la vida duelen más que una piña arriba del ring. Y yo que arriba del ring recibí un montón de piñas, te puedo decir que los golpes de la vida me han dolido más. Pero tenés que levantarte y no tirar la toalla. Por eso me quiere la gente porque soy un ejemplo de verdad. Soy un ejemplo de superación”, expresó la jujeña.

Además de esta mención honorífica, Oliveras también tiene entre su palmarés el hecho inédito de haber sido reconocida por el libro Guinness de los Récords. En 2015, se sumó a la publicación por ser la única mujer pugilista del mundo en obtener cuatro títulos mundiales en distintos pesos. ¿Cuáles fueron? Su primero fue ante Nava (Súper Gallo CMB en 2006), el siguiente fue en la categoría ligero (contra Liliana Palmera por el cinturón AMB en 2011) y a continuación, en 2012, superó a Villafranca por el peso pluma OMB. El último fue tras vencer a Florez en la categoría superligero CMB en 2013.

“Yo soy Mayweather. Gané los mismos cinco títulos que tiene él. Teníamos el mismo peso en la balanza. Yo gané por nocaut, al piso todas. Él lo ganó por puntos. Y no es lo mismo goleada que penales. Sin embargo, no me han dado ni siquiera un premio a nivel local. ¿Sabés quien me reconoció? Inglaterra, Londres. Nuestros enemigos. Tengo el récord Guinness como la mejor boxeadora de la historia. Pero la gente sabe quién soy y yo se quién soy. Yo hice historia. Sería mucho más lindo que me reconozcan y que valoren lo que hizo una mujer en el mundo del boxeo, donde antes solo había hombres”, recordó en la nota para Infobae sobre sus históricos logros para el boxeo femenino latinoamericano.

La madre de Alejandro y Alexis, sus hijos, no se quedó sólo en el mundo del pugilismo. Se convirtió en una activista social que lucha por las personas que menos tienen -así fue como creó el grupo Team Locomotora en Santa Fe, donde actualmente reside, para ayudar a los comedores de la zona- y en 2021 participó de la política: fue candidata a diputada nacional por el partido Unite Santa Fe.

Fuente: Infobae