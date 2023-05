Los clubes jujeños se preparan para una gran competencia provincial

Próximamente comenzará una nueva edición de la Copa Federación y los equipos buscarán ser protagonistas teniendo en cuenta la complejidad del certamen. El último campeón fue Ciudad de Nieva.

Teniendo en cuenta las diferentes localidades, y distintas ligas de la provincia, existe una que atraviesa una situación compleja. Se tata de la Liga Puneña en donde hay muchos equipos que se encuentran con licencia y también falta de documentación. En la Liga Jujeña los clasificados son: Fundación Zapatón, Cuyaya, Atlético Palpalá y Talleres de Perico.

Por otra parte, en la Liga del Ramal, por el momento no se confirmó sobre los partidos de ida pero ya se sabe sobre los clubes que van a participar representando a San Pedro. En la Liga Departamental, los cruces ya están armados Rivadavia vs. Monterrico Sur y San Vicente vs. Atlético El Carmen disputarán sus encuentros de ida la próxima semana.

Existen algunos casos en donde se deben reunir y resolver situaciones de clasificación. Es el caso de la Liga Quebradeña pero aparece Juventus de Humahuaca por ser último subcampeón que todavía no puede disputar del torneo porque no se hizo y hay una gran probabilidad de que gane su lugar.

Por último, en la Liga Regional el miércoles 31 de Mayo Defensores de Yuto enfrentará a Sportivo Alberdi, mientras que Arrieta irá directo al cuadro principal o provincial.