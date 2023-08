Los seleccionados jujeños de vóley jugarán hoy el Torneo Nacional

Los seleccionados sub 14 que pertenecen a la Federación Jujeña de Vóley, se encuentran preparados para este gran desafío, que tendrá la participación de los mejores clubes de Argentina, en Tucumán serán las pruebas.

A las 16 jugaran las chicas ante Buenos Aires, mientras que los chicos ante Metropolitana a las 21.30. Son 36 delegaciones que competirán, la última participación de los jujeños fue en el año 2018.

El seleccionado masculino, jugará en la zona B contra Metropolitano, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Santiago del Estero. En la zona A se encontrarán los equipos de Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Chaco y Misiones. Asimismo, en la zona C chocarán Mendoza, Santa Fe, San Juan, Formosa, San Luis y Catamarca.

El plantel es el siguiente: Bautista Conde (Soc. Española); Franco Pérez (Soc. Española); Mateo Roldán (Soc. Española); Tiago Balderrama (Soc. Española); Renzo Villa (Soc. Española); Mateo Valentino Parra (Soc. Española); Franco Sequeira Mendieta (Cidef); Mateo Adriano Segundo (Cidef); Fabricio López Paniagua (Cidef); Pablo Gareca (Cidef.); Caleb Zapata (Independiente); Luciano Ramos (Independiente); Santiago Diaz (Independiente) y Axel Castro Arjona (Sociedad Sirio). Carlos Zárate (entrenador).

Fernando Barrios (manager de selecciones); Claudia Ibarra (presidenta de delegación); Silvia Ruíz Díaz y Leandro Salinas (árbitros); y Raúl Roldán (kinesiólogo), ellos son los que completan la lista de integrantes de la delegación.

El conjunto femenino integra la zona 3 junto a Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Santiago del Estero. En tanto que la zona 1 está formada por Tucumán, Corrientes, Mendoza, Chubut y Misiones. En la zona 2 jugarán Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Catamarca. Y la zona 4 está integrada por Chaco, Metro, Salta y San Luis.

El plantel se integrada por: Tiara Mattos (Gorriti); Tiziana Mattos (Gorriti); Victoria Laureano (Gorriti); Martina Laureano (Gorriti); Oriana Barrios (Gorriti); Martina Sandoval (Independiente); Joaquina Ramírez (Independiente); Itzel Ponce (Ciudad de Nieva); Luján Lamas Arnedo (Ciudad de Nieva); Eunice Flores (Soc. Italiana); Martina Valenzuela (Soc. Italiana); Franchesca Tejerina Vilca (A. H. Zapla); Solange López (Soc. Española) y Valentina Ortiz (Soc. Española). Oscar Lozano (Entrenador); Agustina Batallanes (Asistente entrenador).

Los duelos del masculino serán los siguientes: hoy 22/08 a las 21.30 Metropolitana vs Jujuy; mañana 23/08 a las 10.30 Córdoba vs Jujuy y por la tarde a las 16.30 Santiago del Estero vs Jujuy. El jueves 24/08 desde las 9 Entre Ríos vs Jujuy y desde las 16.30 se medirán Corrientes vs Jujuy.

Los partidos del femenino serán dentro de las Fase Clasificatoria será el siguiente, hoy 22/08 a las 16 Buenos Aires vs Jujuy; mañana 23/08 desde las 9 Córdoba vs Jujuy y por la tarde desde las 16.30 Santiago del Estero vs Jujuy. En tanto que el jueves 24/08 a partir de las16.30 Jujuy vs San Juan.