Mac Allister: "Nosotros no tenemos problemas en correr para Messi en el próximo Mundial"

Alexis Mac Allister habló desde Inglaterra, se refirió a su vínculo con Lionel Messi y blanqueó el deseo de verlo jugar el próximo Mundial, en Estados Unidos, México y Canadá 2026. "Él sabe que nosotros lo queremos todo el tiempo que él quiera y pueda, así que ojalá que pueda seguir con nosotros", soltó.

"Obvio que lo veo a Messi en el próximo Mundial. No tengo dudas de que con 40 ó 45 años va a seguir siendo el mejor del mundo. Es muy profesional, se lo ve, está en perfectas condiciones físicas para seguir jugando tranquilamente. Y después, lo tiene todo en la cabeza, más allá de lo físico lo tiene todo en la cabeza. Nosotros no tenemos ningún problema en correr para él", afirmó Mac Allister pensando en el futuro de Messi.

Mac Allister y el día que conoció a Lionel Messi en una gira de la Selección Argentina

Recordando su primera vez compartiendo con Leo, Mac Allister narró: "Lo conocí en una gira que hacemos por España. Yo ya había estado convocado en una gira que fuimos a Estados Unidos, que jugamos vs. México y Chile, pero en esa no había estado Leo. Llegamos desde Argentina con el Flaco Andrada y yo obviamente estaba muy nervioso, encima llegamos y ya estaban cenando y teníamos que ir uno por uno saludando. Ahí lo conocí a Leo, estaba muy nervioso, todo colorado, había llegado del viaje... No fue el mejor momento quizás, pero a la vez no me lo voy a olvidar nunca, porque es conocer a un ídolo y un referente".

Mac Allister y su vínculo con Messi durante el Mundial de Qatar 2022

El mediocampista del Brighton reconoció que donde más diálogo tuvo con la Pulga fue en los partidos, especialmente en el primero que jugó Mac Allister, ante México por la segunda fecha. "Si él veía algo que podía mejorar al equipo o a mi, obviamente me lo decía. Recuerdo mucho el partido con México, que él me decía que si se tiraba un poco atrás, yo fuera adelante a buscar el espacio. Adentro de la cancha hablábamos mucho", contó.

Y además, reveló su reacción tras la jugada del partido ante Croacia, donde terminó asistiendo a Julián Álvarez tras arrancar desde la mitad de la cancha. "Yo voy directamente a abrazarlo a él, a Juli lo dejé a un costado. Te juro que no podía creer la jugada que hizo. Fui directamente a él y le dije: "Sos un hijo de p...", la verdad es que fue terrible. Gvardiol es un jugador muy importante, se habla de que iba a ir a un club grande, jugador joven, físicamente fuerte, y Leo lo saco a pasear", cerró.

Fuente: TyC Sports