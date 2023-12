Más refuerzos para el Lobo jujeño: el delantero Mauro Albertengo firmará contrato

El delantero Mauro Albertengo, de 33 años, de último paso por Alvarado de Mar del Plata, llegó a un acuerdo con Gimnasia y Esgrima de Jujuy y firmará contrato para comenzar a entrenarse con el plantel de cara al próximo torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El plantel se viene entrenado en doble turno a las órdenes de su director técnico, Marcelo Vázquez, con trabajos físicos y minutos de fútbol en el complejo Papel Noa de Palpalá.

Con anterioridad, Gimnasia incorporó a los defensores Facundo Rizzi (que iniciará un nuevo ciclo en el club tras su paso por el fútbol rumano), Franco Camargo (ex Atlanta) y Diego López (ex Estudiantes de Buenos Aires); a los volantes Rodrigo Montes (ex Boca Juniors) y Francisco Molina (ex Villa Dálmine); al delantero Cristian Menéndez, procedente de Atlético Tucumán; y al arquero Joaquín Bigo, procedente de Estudiantes de Río Cuarto.

El plantel volverá a entrenarse el viernes, y luego quedará licenciado por las fiestas de fin de año para continuar la pretemporada en enero en Salta.

*Foto de portada: Diario La Capital*