Mauricio Macri confirmó que será candidato en las próximas elecciones de Boca Juniors

Se acercan las elecciones en Boca Juniors y Mauricio Macri estuvo presente en el evento del lanzamiento de la candidatura a presidente de la lista que encabeza Andrés Ibarra. El ex mandatario afirmó que estará colaborando en la Comisión Directiva del club en caso de que gane la plataforma a la que apoya y además criticó a la actual conducción que encabezan Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

“Voy a acompañar en la Comisión Directiva, sí. Dónde me pongan voy a estar. Creo que es un momento en el que hay que poner el hombro porque estamos muy mal. Estamos muy tristes con este presente de Boca. No tanto por lo deportivo, sino por lo que genera y rodea a una institución que me llevó mucho tiempo y de pelearme con mucha gente que después me amigué como el Mono Navarro Montoya, Fernando Gamboa y el Colo Mac Allister, con quien después terminamos de hacer política. Los tuve que sacar del club porque pensaban que estaban por encima de Boca, con Heller en el club que le había metido unas ideas raras y después empezamos a construir el Boca, como River, Independiente que son instituciones que existen antes que nosotros y van a seguir después de nosotros y hay que respetarlas”, afirmó en declaraciones a La Nación +.

A la hora de evaluar a la actual gestión, Macri apuntó contra el “autoritarismo y el personalismo”. “Hay falta de trabajo y armonía entre los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados del club. Todo eso se ve y se siente cada vez más domingo a domingo. Creo que es una visión equivocada y me duele como hincha de Boca. Siempre trabajé para que Boca esté por encima de todo y modifiqué el estatuto para que nadie se sienta dueño del club. Hay que volver a ser competitivos y sacar jugadores de las inferiores e inculcarles la mística del club”, continuó.

En el acto, en el cual se presentó el proyecto de La Bombonera del Siglo XXI, asistieron más de mil vecinos del barrio, además de la presencia estelar del ex Presidente de la Argentina. A la hora de rememorar hazañas, distintos personajes dieron su testimonio. Entre ellos se destacaron Alfredo Rojas, Ángel Clemente Rojas, Miguel Angel Brindisi, Diego Cagna, Roberto Abbondanzieri. Además, hicieron su participación de manera virtual los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Martín Palermo y Rolando Schiavi.

