Mauricio Pochettino dejó de ser el entrenador del Chelsea

Mauricio Pochettino no continuará como entrenador del Chelsea, según informó el club de Londres a través de un comunicado oficial. El entrenador argentino se marchará luego de una temporada con resultados irregulares y cuando todavía le restaba un año de contrato por cumplir (motivo por el cual recibirá una compensación económica). Ya suenan varios posibles reemplazantes.

“El Chelsea FC puede confirmar que el Club y Mauricio Pochettino han acordado mutuamente separarse. Jesús Pérez, Miguel d'Agostino, Toni Jiménez y Sebastiano Pochettino han dejado el club con Mauricio. El Club no hará más comentarios hasta que se nombre un nuevo entrenador en jefe”, rezó parte del comunicado oficial.

Medios locales aseguraron que Pochettino se reunió entre viernes y lunes con los directores deportivos de la institución londinense, Paul Winstanley y Laurence Stewart, más el copropietario Behdad Eghbali. Su salida de mutuo acuerdo se selló en la jornada de este martes, luego de realizar un balance de lo resultados deportivos y afinar el lápiz para el monto que se llevará.

“En nombre de todos en Chelsea, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a Mauricio por su servicio esta temporada. Será bienvenido de nuevo a Stamford Bridge en cualquier momento y le deseamos todo lo mejor en su futura carrera como entrenador”, fueron las palabras de Winstanley y Stewart en la notificación en la que el club confirmó su despedida. Al mismo tiempo, publicaron una declaración del saliente DT: “Gracias al grupo propietario del Chelsea y a los directores deportivos por la oportunidad de ser parte de la historia de este club de fútbol. El Club ahora está bien posicionado para seguir avanzando en la Premier League y Europa en los próximos años”.

Poch había recibido la banca del plantel de Chelsea, pero está afuera (Reuters/John Sibley)

“La salida de Pochettino, que ha sido descrita como amistosa, lo convierte en el tercer entrenador en jefe permanente que pierde su puesto bajo la propiedad de Clearlake Capital-Boehly después de Thomas Tuchel y Graham Potter”, informó Telegraph. Bruno Saltor dirigió al Chelsea durante un partido la temporada pasada, antes de que Frank Lampard asumiera el cargo de forma interina, lo que significa que un total de cinco entrenadores han trabajado con los actuales propietarios del Chelsea en dos años.

Ahora suenan varios nombres como candidatos al banquillo de los Blues: el alemán Sebastian Hoeness (Stuttgart de Alemania), el español Michel (Girona), el inglés Kieran McKenna (Ipswich Town), también requerido por Brighton, y el italiano Enzo Maresca (Leicester City). The Sun además candidateó al portugués Rúben Amorim (Sporting de Lisboa).

“El argentino se ha marchado con la frente en alto y su reputación intacta. Pero, en opinión de figuras clave en Stamford Bridge, la temporada del Chelsea, vista en su conjunto, no cumplió con las expectativas de pretemporada y planteó cuestiones como la lista de lesiones paralizantes”, fue otra de las precisiones publicadas por el medio inglés en torno a la salida del estratega argentino de 52 años.

Pochettino ya se despidió de los Blues (REUTERS/Molly Darlington)

Hace algunos días, su compatriota Enzo Fernández había respaldado a Poch públicamente: “Cuando llegué era todo quilombo, había muchos jugadores. Mauricio le dio orden e identidad al equipo, la idea de trabajo es diferente. Cambió todo y es positivo, el grupo es más serio y trabajador y se nota la diferencia los fines de semana”. Y la gran figura del equipo esta temporada, Cole Palmer, se había unido al voto de confianza de Enzo.

Chelsea hilvanó cinco triunfos de forma consecutiva con los que aseguró un lugar en las competiciones europeas de la próxima temporada (Conference League). Terminó sexto, producto de 18 triunfos, 11 derrotas y 9 empates. Llegó a la final de la Carabao Cup (perdió con Liverpool) y a las semifinales de la FA Cup (cayó con Manchester City, que definirá este sábado el título con el United).

Después de la resonante victoria ante Tottenham, Pochettino había declarado sobre su futuro: “Ya es suficiente. No es mi decisión estar aquí o no la próxima temporada. Es difícil ver cada semana que estoy bajo escrutinio y juicio”. E insistió: “Quiero decir, todos los entrenadores necesitan tiempo para plasmar sus ideas y su filosofía, más cuando el equipo es joven como el nuestro. Necesitamos tener tiempo. Pero no es mi decisión”.

