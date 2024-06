Mbappé habló por primera vez como nuevo jugador de Real Madrid y lanzó una explosiva frase sobre PSG

El nombre de Kylian Mbappé se apoderó de todas las portadas de los principales medios de Europa después de que se anunciara formalmente su llegada al Real Madrid como agente libre tras finalizar su contrato con el PSG. La cabeza del delantero, sin embargo, está centrada en su preparación para la Eurocopa 2024, y en la previa al inicio de la competencia el futbolista se sentó ante los periodistas en la conferencia de prensa de cara al próximo partido amistoso frente a Luxembugo.

Acompañado de Didier Deschamps, el galo respondió las inquietudes de los presentes, quienes en su mayoría hicieron referencia a su nuevo club y, entre sus declaraciones, habló sobre los problemas que vivió durante su última temporada en PSG: “Es un gran alivio, estoy muy contento, y creo que se me nota en la cara. Jugué mucho menos al final de la temporada y todo el mundo sabe por qué. Así son las cosas, hay que adaptarse cuando se es un jugador de élite. Eso no es excusa para mí en esta Eurocopa. Intento recuperar la mejor forma posible y quiero ayudar a la selección francesa y tratar de llevarme la copa a casa”.

Con respecto a su inicio de temporada, en donde mucho se habló de su traspaso, el cual finalmente el propio futbolista descartó, Mbappé reconoció: “Siempre pensé que no iba a jugar. En cuanto jugué, ya fue una temporada de éxito. Aunque he tenido temporadas mejores, ésta ha sido la más difícil de jugar y estoy orgulloso de haberla jugado”. Mbappé se mostró agradecido con Luis Enrique (Efe)

“Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego”, afirmó después de revelar que hubo quienes le “hablaron con violencia”. “Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo”, remarcó y agregó: “Escucho las críticas. Creo que soy la persona más indicada para analizar mis actuaciones, así que es cierto que mi nivel de exigencia es más bajo. El mero hecho de jugar era un gran motivo de orgullo. Pero es seguro que el año que viene no me conformaré con un año como éste”

Para cerrar el tema, Mbappé aclaró: “En el PSG no era infeliz, eso sería escupir en la sopa. Hay cosas que me hicieron infeliz, pero hay cosas que no se pueden mostrar porque yo era un líder y no se sigue a alguien que está deprimido. Allí hubo cosas que me hicieron infeliz y no me conformaría con un año así. De todos modos esto sigue siendo fútbol. Me pagan mucho dinero por jugar al fútbol. Hay gente que cobra mucho menos por trabajar en fábricas. Es bastante inapropiado que yo, Kylian Mbappé, me queje al mundo cuando en el mundo ocurren cosas horribles. Es mi educación”.

El internacional francés llega al equipo blanco para las cinco próximas temporadas, hasta 2029, a los 25 años después de ser durante varios cursos el gran objetivo del club que preside Florentino Pérez y tras siete campañas en el PSG, convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. “Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso. Este es el club en el que siempre he soñado estar, así que quiero darles las gracias. Estoy muy emocionado con la idea de ir a este gran club, el mejor del mundo. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han enviado mensajes y a todos los que han contribuido a esta operación”, añadió.

“Todo el mundo ha oído la noticia: es oficial, voy a ser jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Es muy emocionante”, sentenció.

El Real Madrid hizo oficial el traspaso el día posterior al final de las celebraciones de la decimoquinta Champions LEague, remarcando que ésta será su 'primera piedra' para extender su hegemonía en Europa. ”El campeón de Europa se refuerza con una estrella mundial, que ha firmado su temporada más goleadora con el PSG (44 tantos) y ha sido el pichichi de las seis últimas Ligas francesas”, resaltó el cuadro merengue.

El club blanco busca fechas para la presentación oficial, que se baraja sea posterior a la participación en la cita europea, y se retrasará hasta julio, cuando también haya expirado el contrato que tenía firmado con el PSG hasta el 30 de junio de 2024.

Fuente: Infobae