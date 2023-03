Messi: "Disfrutemos de la tercera estrella"

Tras el triunfo ante Panamá, el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo, Lionel Messi , le habló al pueblo argentino antes de alzar la Copa para todo el Monumental.

"Gracias por el cariño desde que ganamos la Copa América. Y sabíamos que íbamos a dar todo para conseguir esto, la Copa del Mundo", expresó el mejor jugador del planeta, visiblemente emocionado.

Siempre humilde, el 10 se acordó de ex compañeros que pasaron por el equipo nacional y que no lograron títulos. "Es nuestro día pero no quiero olvidarme de todos los compañeros que tuve y que intentaron tener esta. Estuvimos cerca de la Copa América y del Mundial, y se merecen el reconocimiento del pueblo argentino", agregó.

"Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Disfrutemos, porque no sabemos cuándo se va a repetir. Esperemos que no pase tanto tiempo, pero sabemos que no es fácil. Disfrutemos de la tercera estrella", cerró Messi.