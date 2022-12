Messi: No pensábamos que íbamos a ir al alargue y mucho menos a los penales

El astro rosarino, Leo Messi, brindó una entrevista luego del agonizante encuentro entre Argentina y Países Bajos, y dejó en claro el sentimiento de todo el equipo, las sensaciones que tuvieron ante el empate y el polémico arbitraje del español Mateu Lehoz.

El capitán del seleccionado nacional explicó: “Es mucha alegría que tenemos, pero no pensábamos que íbamos a ir al alargue y mucho menos a los penales, sufrimos mucho”.

Luego continuó: “Vivimos cada partido con la misma intensidad, con las mismas ganas. Estamos muy ilusionados, teníamos muchas ganas de ganar y necesitábamos esta alegría”.

En cuanto al resultado final del tiempo reglamentario el 2 a 2 en el último minuto, Messi aseguró: “Sentí mucha bronca porque no creo que era para que termine así”.

Al infartante empate, se sumó el polémico arbitraje de Mateu Lehoz, sobre lo que Messi detalló: “El árbitro cobró cosas que no se entienden, pero no puedo decir nada del árbitro porque después te sancionan. Uno no puede decir lo que realmente piensa”.

Y aseguró: “No pueden poner un árbitro así, de estas características, a esta altura del Mundial. Tendrían que rever esa situación. El árbitro no estaba a la altura”.

Al ser consultado por el desempeño de, sin duda una de las figuras del encuentro, Emiliano Martínez, el capitán dijo: “Tenemos ventaja con él en el arco. Cuando vamos a los penales, sabemos que estamos bien”.

Con respecto a al cruce con Croacia en la Semifinal, Leo Messi detalló: “Croacia demuestra que es una gran selección, tiene jugadores muy buenos. Es un equipo que viene trabajando desde el mundial pasado con el mismo Director Técnico y se conocen desde hace tiempo y va a ser duro”.

Pero finalmente aseguró: “Estamos disfrutando muchísimo de esto, de la gente, de ir pasito a pasito y de ir sacando cada partido como lo hicimos hoy”.