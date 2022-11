Neymar antes de Qatar 2022: "No puedo garantizar que vaya a jugar otro Mundial"

Neymar sorprendió al afirmar que quizá el Mundial de Qatar 2022 sea el último de su carrera. “No se sabe el mañana, no puedo garantizar que vaya a estar en otra Copa. Sinceramente, no lo sé. Tal vez sí juegue otra, tal vez no. Depende”, sostuvo.

“Jugaré como si fuera el último. Hablo con mi padre, siempre hablamos. Jugamos cada partido como si fuera el último porque no se sabe el mañana. No puedo garantizar que juegue otra Copa. Jugaré como si fuera la última. Tal vez jugaré otra, tal vez no. Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien”, dijo el futbolista.

Ney que no se trata de un tema de la edad o el físico. Al día de hoy tiene 30 años y se siente bien en ese aspecto.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial de Qatar 2022

Arqueros: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras).

Defensores: Dani Alves (Pumas UNAM), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) y Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (PSG) y Thiago Silva (Chelsea).

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Antony (Manchester United), Gabriel Jesús (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar Jr. (PSG), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid) y Vinicius Jr. (Real Madrid).

Fixture de la selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022

Brasil vs. Serbia: jueves 24 de noviembre.

Brasil vs. Suiza: lunes 28 de noviembre.

Brasil vs. Camerún: viernes 2 de noviembre.

Puesto en ranking FIFA de selección de Brasil

La selección de Brasil se ubica en el puesto 1° del Ranking FIFA 2022, al 12 de octubre.